"SAMA SAM OTKRILA PREVARU" Seka Aleksić prvi put o bivšem dečku: Osetila sam ranije, želela sam da raskinem...

Seka Aleksić neretko govori o svom privatnom životu, a godinama uživa u srećnom braku sa Veljkom Piljkićem sa kojim ima dvoje dece.

foto: Marko Suvić

Pevačica nikada nije govorila u javnosti o svojim bivšim partnerima, a sada je otkrila detalje nemilog događaja koji ju je zadesio kada je bivšeg uhvatila u prevari.

- Jednom sam doživela da me je prevario i to sam otkrila sama - izjavila je Seka i dodala:

foto: Kurir televizija

- Kopala sam, zato što sam osetila da sam u pravu. Primetila sam da se nešto dešava i žao mi je što nisam to brzo sanirala. Ja sam to još ranije osetila i želela sam da raskinem sa tom osobom, ali čekala sam da vidim to crno na belo - govorila je Seka u podkastu Sister hood Specijalu.

Vrlo brzo nakon što je stavila tačku na taj odnos upoznala je sadašnjeg supruga.

Da podsetimo, Seka danas ima dva sina Jovana i Jakova, a svojevremeno je govorila o svojoj borbi za potomstvo.

foto: Printscreen YT

Seka je išla na vantelesnu oplodnju, a po savetu svog duhovnika i na predlog još jednog sveštenika, počela je da pije ulje Svetog Nektarija, nakon čega je i ubrzo zatrudnela.

- Moj put ka potomstvu nije bio lak, ja sam osoba koja je sedam godina čekala da dobije dete. Suprug i ja smo se sedam godina borili da dobijemo dete. Vantelesna oplodnja je samo 30 odsto. Ja sam radila tri vantelesne oplodnje, treća je uspela, prve dve su bile bezuspešne. Kada smo se odlučili za treću vantelesnu oplodnju, po savetu svog duhovnika, oca Nikole, i na predlog još jednog sveštenika, to je otac Aca, njegov kolega, počela sam da pijem ulje Svetog Nektarija - govorila je pevačica, pa nastavila:

foto: Printscreen YT

- Što se tiče ulja Svetog Nektarija tu postoji jedno pravilo, ne možete ga koristiti bez blagoslova i postoje pravila kako se koristi, koliko kapi se uzima. Žena to popije, pričesti se i onda odlazi na proces vantelesne oplodnje. Mi smo sve ispoštovali. Ja sam se pričestila, otišla na vantelesnu i hvala Bogu, rodio se moj Jakov.

Seka je govorila i o narednom procesu, kada je začet njen mlađi sin Jovan.

- Dve i po godine kasnije ponovo sam išla na vantelesnu oplodnju, reći ću vam samo da su molitve Svetog Nektarija uslišene kod Gospoda i da smo Veljko i ja postali roditelji. I Bog će dati da postanemo još. Vernici koji veruju oni znaju, znaju i ko je Sveti Nektarije, on je veliki čudotvorac. Ja sam bila i na Egini, gde je živeo i gde je sahranjen. Ta ulja su zaista čudotvorna, on leči svakog ko ima neki problem. Potrebno je da čovek ima veru, tada je pola problema rešeno - izjavila je i dodala:

- Samo hrabro i imajte veru.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

05:21 SVAKI DAN SAM U DRUGOM GRADU, U KUĆI JE HAOS! Seka Aleksić otkriva kako na njen posao reaguju sinovi JEDNO NE MOGU DA RAZUMEJU