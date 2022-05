VOLELA BIH DA BUDEMO TRUDNE U ISTO VREME! Slađa Alegro se uključila u emisiju UŽIVO, pa bez ZADRŠKE progovorila o odnosu sa Sekom!

Folk pevačica Seka Aleksić dobila je rođendanski poklon od premijerne ekipe - kokošku Cvetu, nakon čega je usledilo još jedno veliko iznenađenje za muzičku zvezdu u programu uživo. Naime, u emisiju se uključila Sekina koleginica i bliska prijateljica Slađana Dragaš, poznatija kao Slađa Alegro.

- Ja se samo sa njom sa estrade družim, baš smo porodični prijatelji i to - rekla je Seka, koja je bila vrlo iznenađena i srećna što čuje svoju drugaricu.

foto: Printscreen/Premijera

- Seku volim i ljubim do Boge i nazad. Ne možemo sada da razgovaramo kao što pričamo privatno. Uglavnom je pitanje o čemu mi razgovaramo kad se vidimo privatno. Mi ne razgovaramo o poslu, ni o kolegama, mi pričamo o deci, o vešu, o ručku i kuvanju. Dobri su nam muževi, pa ih ne ogovaramo - otkrila je Slađa u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'', a Seka se nadovezala:

- Slađin suprug Zoran je takav car. Ona je slikala TV jednom ispred nje i uhvatila nogu njegovu u kadru. Kaže on: ''Kako si mi uhvatila nogu, kao da sam je izvrnuo''. On se šali sa tim kako Slađa neguje njihovu ćerku. Toliko mi je to simpatično i smešno, Zoran je jako duhovit, kao i Slađa. Oni se tako dopisuju preko storija, ja volim takve ljude. Veljko nije osoba koja voli da se eksponira, takav je i Slađin muž - rekla je pevačica.

- I da imam neko pitanje za Seku, ne bih delila to sa svima. Jedva čekam promociju i jedva čekam da se zavrti sve. Radujem se svemu što je spremala, drago mi je da smo tu jedna za drugu. Znam koliko je ljubavi i truda uložila u to. ''Bioskop'' je ostavio jak utisak na mene i sviđa mi se ''Rana'', volim taj melos. Sviđa mi se što je sve tako moderno i drugačije - poručila je Slađa, a Seka je otkrila da ima veliku želju da obe budu trudne u isto vreme, pa otkrila i kako se njihova deca slažu.

- Rekla sam joj da bih volela da u isto vreme budemo trudne. Jakov mnogo voli Milu, oni se super slažu - otkrila je Aleksićeva.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/M.M.

