"VUČIĆ MI JE POMOGAO KADA MI JE MAJKA BILA BOLESNA" Karleuša progovorila o podršci koju je dobila od predsednika Srbije

Jelena Karleuša održala je pres konferenciju u jednom prestoničkom hotelu, gde je pored najave svog nastupa za doček reprize Novu godine, pričala i o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

foto: Kurir televizija

Pevačica je otkrila da je tokom trajanja medijskog linča veliku podršku dobila je od predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, a kako je otkrila Vučić je pomogao i njenoj pokojnoj majci pribavivši broj lekara u Nemačkoj koji su bili potrebni kako bi se Divna lečila.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Zahvalna sam svakome ko mi je pružio ruku koju nisam dobijala tokom čitave karijere. Ova godina je bila interesantna ne samo u muzičkom smislu nego i po tome što sam doživela napad zbog mojih stavova i linč mišljenja od ljudi koji se bore protiv nasilja. Zahvalila bih se čoveku kojem sam pružila podršku, pričamo o Aleksandru Vučiću. Evo zašto predsednik ima moju simpatiju. Kad je moja majka bila bolesna, bili smo u lošim odnosima. Krenula sam da tražim pomoć s mnogih strana i od mnogih ljudi. Bila sam saterana uza zid i nisam više imala od koga da tražim pomoć. Odlučila sam da nabavim njegov broj telefona i da ga pozovem za pomoć. Od svih ljudi i prijatelja koje sam pozvala jedini ko mi je pomogao bio je čovek koga sam do tog momenta žestoko napadala i kritikovala. To je bio Aleksandar Vučić, koji mi je bez reči našao kontakt i pomogao da mi se majka leči u Nemačkoj. To je hvala - rekla je ona.

Kurir.rs

00:26 Jelena Karleuša za Novu godinu nastupa u Hajatu