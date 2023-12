OVAKO IZGLEDA KUĆA BARBARE BOBAK! Danas niže hitove, a u Futogu je pustila PRVE KORAKE, evo šta komšije MISLE O NJOJ! (FOTO/VIDEO)

Pevačica Barbara Bobak o svom privatnom životu gotovo da ne otkriva ništa, a sada smo prvi put mogli videti kako izgleda njena kuća u kojoj je provela detinjstvo.

Naime, ekipa "Paparazzo lova" usnimila je dom pevačice u Futogu, gde je odrasla.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Komšije su bile vema ljubazne, te su rado otkrili lokaciju, a po svemu sudeći, mladu pevačicu svi obožavaju i veoma su ponosni na nju.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Podsetimo, nedavno smo imali prilike da po prvi put u javnosti vidimo oca Barbare Bobak, koji ćerku uvek prati na nastupima. On je tokom svog prvog televizijskog pojavljivanja otkrio da nije ni sanjao da će mu se ćerka baviti ovim poslom, ali da joj je svakako bezrezervna podrška.

foto: Printscreen/K1 TV

- Ja sam uvek iza kulisa i radim sve ono što se ne vidi. Bilo nam je svima čudno kada je odlučila da se bavi muzikom, jedno su želje nas roditelja, drugo dece. Prvi put kada sam video kako to radi i koliko je srećna kada peva, kupila me je – rekao je on za K1 televiziju.

Kurir.rs/K.M.

Bonus video:

03:44 BARBARA BOBAK OTKRILA SA KOJIM BI GLUMCEM SNIMILA LJUBAVNU SCENU! Jednu radnju savršeno obavlja STOPALIMA NA STOLU!