ŠOK ISPOVEST GOCE TRŽAN: "Raša je Lenin OTAC!" Progovorila o odnosu sa ćerkom, a evo kakva joj je reakcija za bivšeg muža Ivana!

Goca Tržan je u velikom intervjuu sasvim iskreno pričala o ćerki Leni, koju je dobila s prvim mužem Ivanom Marinkovićem.

Goca o bivšem ne želi da kaže ni reč, ali o sadašnjem suprugu Raši Novakoviću govori samo u superlativu i objašnjava zašto je bubnjar zapravo Lenin otac!

Ćerke biraju partnere u odnosu na svoje očeve. Plaši li vas to?

- S obzirom na to da joj je Raša otac, to me ne plaši jer je sjajan muškarac. Za ovih 13 godina, koliko smo zajedno, pokazuje kako muškarac treba da se ponaša prema ženi. Biće ona i s nekim kretenom sto posto, jer svaka od nas to mora da prođe, ali nadam se da će biti pametna i da će reći: "Ne, ne, ja sam živela sa Rakijem, znam kako muškarac treba da se ponaša i neću dozvoliti da to upropastiš."

Kakav je vaš odnos sa ćerkom? Postoje li tabu teme?

- Odličan nam je odnos. Nema tabu tema, razgovaramo o svemu o čemu majka i ćerka treba i moraju da razgovaraju. Nešto, naravno, treba da ostavi za drugarice, ali možemo o svemu da razgovaramo. Ne razgovaramo uvek kao majka i ćerka, već kao drugarice. To kako nas dve možemo da ogovaramo - niko ne može!

Ogovarate li estradu?

- Ma svašta nam je tema ogovaranja, sve što nam padne na pamet. I muškarci dođu na red.

Kakve savete dajete Leni?

- Ne moram da joj dajem mnogo saveta jer u kući gleda jedan skladan odnos između žene i muškarca, tu mislim na moj odnos sa Rašom. Ali stalno joj govorim da bira nekog ko će je bezrezervno voleti onakvu kakvu jeste i da neće pokušavati da je menja. Moramo da naučimo devojčice da uvek sve drže pod kontrolom. Mislim na to da ih dečko, ako ga imaju, neće krišom snimati i zloupotrebiti. To je u današnje vreme važno. Učim je da je ljubav neprocenjiva.

Da li je vas nekada izigrao neki muškarac?

- Mislim da nema žene koja to nije prošla. Sve je to život.

Kako biste podneli ako bi Lena odlučila da ode iz Srbije?

- To mi je jedan od najvećih strahova. Pomisao da nisam uspela da je ovde zadržim da radi i živi ozbiljno bi me pogodila. U tom slučaju i ja ću se iseliti iz Srbije i biti s njom. Ne moram da budem baš s njom u istom stanu, ali da budem blizu, da mogu da skoknem do nje uvek i da joj, na primer, pričuvam decu. Za njom i na kraj sveta! Raša je isti po tom pitanju. Mi volimo da putujemo, da smo stalno na točkovima i to mu ne bi smetalo.

Pravite li već planove za njeno školovanje?

- Sama će odlučiti šta želi. Ako i ne bude želela da se školuje, to će biti njen izbor. Moraće onda da radi. Ne insistiram da mi sada kaže šta želi, ali mora da razvije neka interesovanja.

Da li Lena već izlazi?

- Više je izlazila sa 15 godina nego sada. U fazonu je da je to stalno mrzi. Kada se dogovori sa drugaricama za izlazak, Raša i ja se često kladimo i kažem mu: "U hiljadu evra da neće izaći, nego će ostati kod kuće da gleda film.". Uvek bude tako. Valjda joj je već dosadilo jer joj nikada nisam branila.

Jeste li galantni prema njoj?

- Kako kad. Nekad joj dajem novac samo za užinu, nekada sam galantna. Kada imamo nekih kućnih izdataka, zna da novac ne može da se troši na svašta.

