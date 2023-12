PRIJA UVRSTILA KARLEUŠINE PESME U REPERTOAR NAKON SUSRETA! Pevačica zapevala "Dijamante" pa dovela atmosferu do USIJANJA (VIDEO)

Aleksandra Prijović nakon megalomnaske muzičke turneje u Zagrebu, novu godinu provešće radno u srpskoj prestonici u Beogradu a od susreta sa Jelenom Karleušom, mnoge stvari su se promenile.

Jelena je nedavno govorila o susretu sa Prijovićkom, a kako je pevačica objasnila Aleksandra ju je oduševila svojom pojavom pa Karleuša nije štedela reči hvale na njen račun:

- To je bilo neverovatno. Ja sam ulazila u restoran i učinilo mi se da mi u susret ide neko dete, devojčica od 12-13 godina. Jedna lepa, sitna i mršava devojčica, koja mi je rekla: "Ej!" Ja sam joj isto rekla: "Ej!". Pošto ja na štiklama imam jedno dva metra, učinilo mi se stvarno da je dete bez šminke. I kad je rekla: "Aleksandra", ja sam u tom momentu prepoznala Prijovićku. Sa puno poštovanja mi se javila i onda sam je ja vratila u restoran i tamo smo se lepo ispričale. Bio joj je tu i muž. Oduševila me je koliko je neposredna i dobrodušna i koliko nije zatrovana onim što su društvene mreže napravile od našeg odnosa. Rekla sam joj da sve ono što se pisalo da mislim na nju, da to nije tako. Onda je ona izvadila telefon i pokazala da sam ustvari mislila na nju, pa sam joj rekla da mi to više ne pokazuje. Izgladili smo sve odnose. Jako me je iznenadila, skromna je i lepo vaspitana. Pokazala je puno poštovanja prema meni i tu me je kupila - bila je iskrena Jelena.

Ispllivao je snimak na društvenoj mreži Instagram sa jednog Prijinog nastupa na kome je pevala Karleušinu pesmu "Dijamanti" a atmosfera je bila na ivici usijanja.

Komentari su samo pljuštali, a fanovi su pohvalili Prijinu izvedbu.

