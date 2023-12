"TO MI JE NAJVEĆA ŽELJA!" Dalila našla dečka, spremna je za bebu: Jednom sam izgubila plod...

Bivša rijaliti učesnica i voditeljka Dalila Dragojević otkrila je da bi volela da se uskoro ostvari u ulozi majke.

Kako je istakla, uvek je imala majčinski instikt, te zna da bi bila veoma posvećena detetu.

- Volela bih da dobijem svoje dete. Daće Bog. Bitno mi je da budem posvećena tom detetu, da idem sa njim do vrtića, do škole... Uvek sam ja imala majčinski instikt. Uvek sam maštala o tome. Možda sam ljudima delovala drugačije, ali sam imala želju za roditeljstvom. Bila sam trudna i desilo se to da sam nažalost izgubila plod. Volela bih da radim na tome, naravno, kada adekvatna osoba bude za to - poručuje Dalila.

Dalila je potom priznala da trenutno uživa u ljubavi, ali da joj privatnost sada prija.

- Trenutno sam srećna i ispunjena. Postoji muškarac u mom životu. To nije osoba koja želi da se plasira u medijima i ja sam se povukla iz toga. Živimo normalan život. Meni je beba svakako želja, bila to 2023. ili 2024. godina. Kad god bude došla, dobro došla - zaključuje Dragojevićka.

