"ZAŠTO MENE SVI GOSTI VREĐAJU?" Dalila ostala FRAPIRANA nakon što je počela emisiju UŽIVO: Ti si veštica

Voditeljka Dalila Dragojević je u večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" ugostila starletu Tijanu Ajfon, koja je na samom početku emisije progovorila o pucanju prijateljstva sa Majom Marinković.

- Hvala ti na divnoj najavi, iako si veštica, nisam očekivala - rekla je Tijana.

- Zašto mene svi moji gosti vređaju? - pitala je Dalila, pa dodala:

- Tijana, Majina drugarica... - nastavila je voditeljka.

- Ja ne volim kad mi neko daje epitet "drugarice Maje Marinković". Zna se ko je duže u medijima. Mi smo se družile... - istakla je Tijana.

- Dobro, ona je sad u "Eliti", aktuelna - rekla je Dalila.

- Tako samo i može (da bude aktuelna) - prokomentarisala je Ajfonka.

- Dobro, ti si i bila na svadbi Anite i Matore. Kako si? - pitala je Dragojevićka.

- Dobro, iako si me iskritikovala kako sam se obukla. Imam problem, imam mnogo posla u radionici, previše posla imam, nemam kad da sašijem sebi nešto - istakla je Tijana.

- Vidiš šta ti je život, izrađuješ haljine, na kraju nemaš haljinu da obućeš, dođeš u džemperu. Svi znamo da si se družila sa Majom, u jednoj mojoj emisiji si rekla da smatraš da ti je pravi prijatelj, srčano si se vezala za nju. Šta se desilo? - rekla je Dragojevićka.

- Nije me prodala, nije me izdala. Između nas nema zle krvi, nisu se desili uvrede, izdaje, Maja i ja vodimo različite živote. Ona je i dalje u svetu rijalitija, ambicija nula. Pokušavala sam da joj objasnim da nije život rijaliti, da treba da otvori nešto, salon... Bila je presudna situacija kad mi se desila tragedija sa autom. Izašla sam iz policije, raspala se, pitala se da li će neko da me ubije. Ona me zove: "Bilal ovo, Bilal ono, šta ja da radim", a meni zapaljen auto. Tad sam videla o kakvoj se osobi radi. Nije našla za shodno da mi se zahvali za sve ono što sam radila, tri nedelje se nismo videle posle Zadruge... Makar pokaži mrvicu poštovanja. Svaki put kad smo se viđale, videle smo se Bilalom. Poslala sam joj kilomentarsku poruku, da smo na dve strane života i da treba da se razdvojimo, a ona mi na to kaže: "Znaš šta sam jela danas". Nisam ni očekivala da će da razume moju poruku. Došla je na RED ovde i izvređala me. Posle toga je sedela sa jednom osobom, koja je pričala ružno i o meni i o njoj. Očajan potez - ispričala je Tijana.

