"JA KAD UĐEM U KAFANU OSTAVIM SVE IZ TORBE ŠTO SAM ZARADILA!" Jami otkrila: Ostavim samo 1.000 dinara za taksi da se vratim kući

Jasna Milenković Jami gostovala je u emisiji "Pusti brigu" gde se dotakla bakšiša muzičara i nedavnih izjava nekih ljudi, kako tvrdi, da je sramota i poniženje uzimati bakšiš.

- Skoro čitam da su neki pojedinci izjavili da je bakšiš katastrofa, da je to poniženje, da to ne treba uzimati. Prvo, bakšiš daju ljudi jer to je u našoj tradiciji čef. Niko ne daje bakšiš zato što je druga strana u problemu Ili je potkupljiva. Ja kada uđem u kafanu, ja sam znala ne da ostavim bakšiš, nego sve što sam zaradila u torbi da dam i da ostavim samo 1000 dinara za taksi da odem kući. Ali to je moj čef - rekla je Jami i dodala:

- U Grčkoj ljudi šta rade? Znači imaju one korpe cveća koje koštaju sačuvaj Bože i oni bacaju to cveće u čast pevača iz poštovanja. To košta i sad zamisli kada bi pevač rekao kada ovaj baci to cveće, a on ovako "nemoj da me ponižavaš, nemoj da mi bacaš". Mislim, to bi stvarno bio skandal. Zamisli meni muzičar da kaže nemoj. Ja bih skandal napravila zato što je to meni merak što kažu. Ja tebi ne dajem zato što ti imaš ili nemaš. Ti mene ne interesuješ, ja uživam u tome. Ja plaćam moje zadovoljstvo. To je jednostavno tradicija naša i u duhu tradicije sam ja rasla i to je ostalo do danas.

