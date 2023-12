BIVŠE KOLEGE JANJUŠEVOG BRATA O NJEGOVIM POSLEDNJIM MESECIMA: Bio je dobar lik, ali se u zadnje vreme povukao u sebe...

Iznenadna smrt Mihaila Janjuševića, rođenog brata Marka Janjuševića, učesnika "Elite" šokirala je region.

Naša ekipa je tragom informacije da je Mihajlo bio zaposlen u jednoj prodavnici sportske opreme u centru grada, posetila ovaj butik, gde smo porazgovarali sa njegovim kolegama.

- Mihailo je radio kod nas, ali je u međuvremenu pronašao novi posao. Bio je dobar kolega. Čuli smo sinoć da je preminuo i od tad smo u šoku. Bio je duhovit, uvek raspoložen za šalu. Tuga. O porodici nije pričao nikad. Mislim da nisu bili u baš sjajnim odnosima, ali smo svi znali ko mu je brat. Nakon što je otišao od nas, čuli smo da je jedno vreme radio u jednom kafiću tu u centru grada, a posle se zaposlio u jednoj firmi za međunarodni transport robe i logistiku - rekla nam je jedna od Mihailovih bivših koleginica, koja je insistirala na anonimnosti zbog pijateta prema porodici pokojnika.

Radnici u pomenutom kafiću takođe su bili šokirani saznanjem da je rođeni brat učesnika rijalitija mrtav.

- Mihailo je bio dobar lik i kolega. Strašno je ovo što se desilo. U poslednje vreme kao da se povukao u sebe, ali o tome nije hteo da priča nikome od nas. Malo posle toga je i otišao, našao je novi posao. Mi smo svi znali za taj njegov profil na Onlifansu, ali on to nije ni krio. To je bio njegov privatni život i to nikome nije smetalo dok nije uticalo na njegov posao ovde. Teretanu je obožavao, znam da je išao skoro svaki dan. Samo što nije spavao tamo. Ko zna šta ga je nateralo na tu muku i da tako završi život. Lako je sad komentarisati i osuđivati na društvenim mrežama. Niko ne zna kako se ko nosi sa svim osudama i lošim komentarima. Koliko znam, živeo je na Dorćolu, ljudi su ga često viđali po kraju - rekao nam je konobar iz kafića gde je Janjušević radio.

Podsetimo, Mihailo Janjušević, brat Marka Janjuševića Janjuša pronađen je prema nezvaničnim informacijama u beživotnom stanju, a sumnja se na samoubistvo.

Prema poslednjim informacijama, njegov brat Boris bezuspešno je pokušavao da stupi u kontakt sa njim, kao i kolege, jer se nije bio pojavio na poslu.

