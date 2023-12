"NIŠTA NIJE DOVOLJNO JAKO DA GA UTEŠI" Voditelj progovorio o pozivu s Janjušem nakon smrti njegovog mlađeg brata Mihaila

Darko Tanasijević, voditelj "Elite" , rekao je da se izuzetno potresao kada je čuo da je rijaliti učesniku Marku Janjuševiću Janjušu brat preminuo, a zatim otkrio da mu je izjavio saučešće i pružio podršku u ovom teškom životnom momentu.

foto: PRINTSCREEN MAGAZIN IN

- U tom trenutku, to je bila neproverena informacija. Nadao sam se da to nema veze sa istinom, ali uzalud. Počeo sam da se tresem jer sam doživeo stres, u pitanju su situacije gde čovek ne može da ostane imun, bez obzira na to što je to poslovna informacija i što ne bi trebalo da unosim emocije u posao. Međutim, ovde je to bilo nemoguće. Zvao sam i Janjuševu bivšu ženu Enu, kao i njegovog srednjeg brata Borisa - izjavio je Darko.

foto: Printskrin/Instagram

- Izjavio sam mu saučešče i nakon toga smo razmenili još nekoliko poruka. Nije bilo ništa poslovno, čuli smo se prijateljski, napisao sam mu reči utehe i podrške, mada ništa nije dovoljno jako da ga uteši u ovom trenutku - rekao je Tanasijević.

- Janjuš je neko koga poznajem sedam godina, u "Zadruzi" i "Eliti" smo prolazili kroz lepe, ali i ružne trenutke. Mihaila nisam lično poznavao, a ovo je zaista velika tragedija, posle koje u životima njegove porodice ništa neće biti isto.

kurir.rs/informer/preuzeo I. L.

