RETKA ZAJEDNIČKA SLIKA PORODICE JANJUŠEVIĆ Na svadbi Janjuša i Ene, na njoj i Mihailo sa 17 godina, a danas se OPRAŠTAJU od njega

Mihailo Janjušević (27), najmlađi brat rijaliti učesnika Marka Janjuševića Janjuša, 25. decembra pronađen je mrtav u Beogradu, a sumnja se da je digao ruku na sebe. Porodica i prijatelji danas će ga ispratiti na večni počinak na groblju u Prijepolju u 12 sati.

Na društvenim mrežama retko se može naći neka njihova zajednička fotografija, ali Boris je 2013. godine na svom Fejsbuk profilu objavio fotografiju sa svadbe Marka Janjuševića Janjuša i Ene.

Tada su porodično pozirali zajedno - srednji brat Boris, Mihailo koji je tada imao samo 17 godina, njihovi roditelji i mladenci Marko i Ena.

Inače, Mihailo je bio Janjušev mlađi brat. Bavio se modelingom i bio je strastveni zaljubljenih u teretanu.

Inače, nakon što je Janjušu saopštena tužna vest, on je napustio "Elitu", i emotivnim rečima se obratio svom mlađem bratu.

- Da smo se barem zagrlili kao nekada kada kada sam te željno čekao videti dok sam igrao u drugoj zemlji, kad sam ti doneo puno torbu slatkiša kad si me najviše voleo od svih, kad si u u dubku prvi put rekao mama, tad si jeo smoki i imao 10 meseci, a ja i Boris se smejali, a sad plačemo mili moj... Kako si samo bio nemiran svi te grdili, a ja se radovao... Sećam se kad si krenuo u prvi razred samo si se ti slikao sa šeširom i ako je bilo zabranjeno i tada si bio najlepši, kako ja to sada nekome da kažem, kako ja da ispričam tvoj prvi kontrolni kada nisi imao ni jedan tačan odgovor, a svaki je bio tačan... kako da kažem nekome da sam te najviše voleo... kako da kažem da kad sam te vodio u zoološki vrt imao si 6 godina, a ja 16... kako mili moj da ovo preživimo... kako da ti kažem da me duša boli, kako da kažem koliko sam mislio na tebe, a u duši to čuvao... kako da zagrlim brata i da znamo da tebe nema... kako mili moj kad god pošaljem majci neki dinar kažem tebi deo da pošalje da imaš... kako mili... kako mili te nisam zagrlio makar poslednji put... volim te brate dragi - napisao je Janjuš.

SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

