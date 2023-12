VELIKI NOVOGODIŠNJI INTERVJU SEKE ALEKSIĆ: Za 2024. imam plan da budem nikad ZGODNIJA MAČKA! Spomenula i čuveni KOKOŠINJAC

Seka Aleksić završava 2023. godinu sa osmehom. Nizala je uspehe, ponosna je mama dva dečaka, a u 2024. ulazi puna planova.

U novogodišnjem intervjuu za Kurir pevačica i voditeljka šoua "Majke i snajke" na Kurir televiziji otkriva zašto je za nju doček Nove godine kao i svaki drugi radni dan, ali i šta joj najteže pada u poslu i kako se bori sa stresom koji je neizbežan.

Na samom početku razgovora ispričala nam je kako je uspela da i posle više od 20 godina karijere i dalje ostane aktuelna i da je ljudi vole i traže kao prvog dana.

- Prvo pitanje je da li sam ja aktuelna. Svakako sam tu kad treba nešto da se podeli sa medijima i sa ljudima. Ne volim da delim sve. Pevač i zvezda treba da komunicira u smislu samo onoga što bi bilo okej da se kaže u medijima. Ja bih mogla svakakve gluposti da ispričam, ali mislim da to nema nikakvog smisla. Treba imati dostojanstva i zbog toga izbegavam da dajem izjave kad nema potrebe za tim.

Ostala si "na zemlji" sve ove godine i nisi se "uzvezdila" kao neke tvoje kolege.

- Nikad nisam poletela. Ne znam ja to, niti sam tako vaspitana. Ne vidim razlog zašto ljudi polete. Lepo je sve. Lep je život, lepo je zarađivati novac, voziti dobra i skupa kola, biti odeven lepo. Ali, možete sve to da imate i da se prosto ne osećate lepo iznutra, a onda nemate ništa. Danas postoji mnogo ljudi koji ne znaju šta je radost. Kad imate radosti u sebi, onda vas i Bog nagradi. Ništa nisam nikada radila na silu, sve mi je dolazilo samo zato što sam vredna i što pomažem drugima.

Šta ti najteže pada u poslu?

- Najteže je držati distancu. To je zaista teško, zato što sam ja druželjubiva i zato što mene ljudi tako doživljavaju, pa se tako i postave prema meni, a nekad morate biti poslovni. To je nekad teško izbalansirati, ali imam svoje saradnike koji mi pomažu oko toga. Zahvaljujući njima ne idem na sastanke, moje je da budem lepa i da snimam dobre pesme.

Oduvek si više volela Božić od Nove godine.

- Da. Ja sam na Božić uvek kod kuće. To je za mene praznik, a za doček Nove godine radim. Nova godina je za mene kao i svaki drugi dan. Slavim Božić i to mi je najlepši praznik i jedva čekam da budem kod kuće za svojom porodicom.

Da li si ispunila sve novogodišnje želje tvojim sinovima Jakovu i Jovanu?

- Svojoj deci sam pripremila poklone za Novu godinu. Oni su bili skromni i poželeli su neke obične i lepe stvari. Ispunila sam im sve želje. Sve sam već pripremila i Deda Mraz uskoro stiže u naš dom.

Najlepši i najstresniji trenutak u 2023. za tebe je?

- Nemam ništa specijalno. Stresovi su stresovi, ima ih svakodnevno. Trudim se nekako da ih stavim sa strane. Kod mene ćeš retko da vidiš kad sam neraspoložena ili tužna, ili imam neki problem. Ja to znam da prikrijem baš dobro. Nema ništa spektakularno što bih htela da zaboravim. Trudim se da pamtim samo lepe stvari. Ako nešto mora lepo da se izdvoji iz ove godine, to je da sam ponosna mama. Na Jakova sam posebno ponosna. Položio je i ima žuti pojas, naučio je da vozi bord, skije, a i sjajan je đak u školi. Učiteljica ga je baš pohvalila. To je nešto što ću pamtiti celog života, a ne samo ove godine.

Otkrij nam neke od planova za Novu godinu.

- Planiram da budem mačka, nikad zgodnija i da snimim dobar album. Imaću priliku da sarađujem sa mnogim ljudima, a izdvojila bih da mi je Aleksandra Radović napisala jednu sjajnu baladu. To je seča vena i jedva čekam da je otpevam. Kada sam je pročitala prvo sam joj rekla: "Aleksandra, da li si ti normalna?Zašto ovo nisi ostavila sebi, nego je dala meni?" A ona kaže: "Pa da li si ti normalna? Ja sam to pisala za tebe, pesma je tvoja".

Kako je čuveni kokošinjac u tvom dvorištu u Staroj Pazovi?

- Super je. Širi se (smeh).

