"HTELI SU DA MI POKLONE DETE OD 3 GODINE": Milan Milošević želi da postane otac: Nude mi se žene da mi rode bebu za pare!

Milan Milošević nedavno je javno progovorio o svojoj želji da postane otac. Istakao je da smatra da je propustio priliku da postane otac u mlađim godinama, te da mu je sada žao što nije iskoristio tu šansu. Ipak, ističe da bi voleo da se ostvari kao otac i da je taj osećaj nešto što ga ispunjava. Otkriva da dobija ponude od žena da mu rode dete uz finansijsku nadoknadu, te da bi možda razmotrio tu opciju do kraja 2024. godine.

- Najveća greška mi je što nisam kao mlađi postao otac, jer sada je kako stvari stoje već kasno. To mi je neispunjena želja iskreno, jer sada mi ni razmišljanja nisu ista kao sa 23, 25 pa i 30 godina... Znam da bi bio savršen otac, a ne zato što je moj pokojni otac zakazao u toj ulozi, već jednostavno to je tako i taj osećaj me ispunjava svaki put kada uzmem dete mojih prijatelja i svoje naručje - priča Milošević.

- Marija Šerifović se nakon mnogo neuspelih pokušaja odlučila za surogat majku, koliko sam mogao da pročitam u medijima i podržavam to. Ja imam mnogo ponuda od žena da mi rode dete bez ikakvih obaveza uz naravno finansijsku nadoknadu, pa ko zna videćemo. Možda se i odlučim do kraja 2024. godine za taj korak. Meni su nedavno nudili da mi poklone dete od tri godine. Želja mi je da imam dete, a još ako bi to bila devojčica, bilo bi to najlepše osećanje na svetu - ističe Milan.

Milošević ističe da ga ispunjava kada provodi vreme sa decom svojih prijatelja, te da oseća posebnu emotivnu povezanost sa njima. Naglašava da bi voleo da ima dete i da je nedavno dobio ponudu da mu poklone dete od tri godine. Otkriva da bi mu bilo posebno dragoceno da postane otac devojčice. U skladu sa svojom javnom ličnošću, Milan Milošević otvoreno govori o svojoj želji da postane otac, pružajući podršku drugima koji prolaze kroz slična iskustva. Njegova iskrenost i emotivnost na ovu temu sigurno će dopreti do mnogih ljudi i podstaći ih da razmotre različite puteve ka ostvarenju roditeljstva.

