"SHVATILA SAM DA JE BOLJE DA ME NEMA" Nadežda godinama proživljavala pakao, a sada stavila TAČKU: Ajkule su spremne na sve...

Novi format Kurira "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, predstavlja petu epizodu podkasta u kojoj će Nadežda Biljić prvi put govoriti o svojim usponima i padovima, najvećim razočarenjima ali i pobedama u životu.

Nadežda je za Kurir govorila takmičenju u Zvezdama Granda, Pinkovim zvezdama i svojim prvim koracima na estradi.

- U Pinkovim zvezdama nisam ništa očekivala jer sam sve to već prošla samo sam želela da ljudi vide da nisam odustala od pevanja. Najveća satisfakcija mi je bilo onih pet stolica i komplimenti Harisa Džinovića. Želela sam da se vratim narodu i da svi vide da ću nastaviti tamo gde sam stala. U ceo svet šoubiza sam ušla naivno, mislila sam da su svi divni i dobri, da će ti svako pomoći. Estrada je jedna velika laž, ništa nije tako bajno i sjajno kako se predstavlja - rekla je Nadežda i dodala:

- To su ozbiljne ajkule koje su spremne na apsolutno sve ako im smetaš. Ja sam mnogima smetala jer sam svesna da niko nema ovo što imam ja. Nisu uspeli da me sklone, tu sam i to jača neko ikada. Estrada me je naučila da ne verujem nikome sem sebi, da ako si ti dobar čovek nisu drugi, to mi je životna škola. Na težak način sam shvatila kada treba da zaćutim.

Nadežda je priznala zašto je rešila da se povuče i izabere teži ali kvalitetniji put građenja karijere.

- Nisam u medijskoj ilegali samo sam imala prelomni trenutak kada sam shvatila da mi se ljudi podsmevaju. Shvatila sam da je bolje da me nema, da ne iskačem iz frižidera i da budem cirkuzant zarad nečijeg rejtinga. To sebi više nikada neću dozvoliti. Moj put je sada težak ali istrajan - govorila je pevačica.

Kompletan intervju i Nadeždinu ispovest o borbama i pobedama pogledajte na jutjubu kanalu Kurira.

