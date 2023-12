"TU PESMU NE PEVAM, PODSEĆA ME NA NESREĆNI FILMIĆ": Seve mnoge hitova ne izvodi jer je podsećaju na AFERU sa jahte

Hrvatska pevačica Severina Vučković preko tri decenije je na javnoj sceni. Ona ima pregršt hitova, ali je neke prestala da peva na svojim nastupima, jer je podsećaju na određene delove života.

Severina je otkrila da ne peva pesme sa albuma "Severgreen" i "Moja stvar".

- Žao mi je što neke pesme koje sam snimila ne pevam na koncertima. To je zato jer repertoar uvek prilagođavam najširem krugu ljudi koji dolaze na koncerte. Koncert treba biti eruptivan, nabijen, kompaktan… Najvažnija stvar za dobar koncert je dobar repertoar. To se ne menja, to je kao predstava. Nešto što vi kao izvođač predstavljate - istakla je.

foto: Printscreen/Instagram

- Imam puno divnih balada koje ne pjevam kao Tridesete, Unaprijed gotovo, Broš, Parfem, Alcatraz, Šta me sad pitaš šta mi je, Sama na sceni, Ko je kriv… ali to je zato što bi onda trebalo izbaciti Dalmatinku, Virujen u te, Kao, Grad bez ljudi, More tuge, Imaš pravo. A da sve pevam, koncerti bi trebalo da traju po četiri sata. Na primer, obožavam pesmu Muškarcu samo treba kurva s albuma Zdravo Marijo, a pevala sam je samo na istoimenoj turneji 2009. godine. Volim i pesme Loša i Daleko ti kuća, a otpevala sam ih samo na Magic touru - rekla je Seve.

- Ne pevam pesme sa albuma 'Severgreen' jer su izašle 2004. kad je neko pustio onaj nesrećni filmić. Te pesme me sećaju na taj period pa sam ih 'izbrisala' iz glave. Zato ne pevam "Broš". I ne pevam pesme s albuma 'Moja stvar' iz 1996. jer mi je dok sam snimala album umro otac. Ne pevam više ni "Rođeno moje" jer me podseća na period kad su mi uzeli sina - bila je iskrena pevačica.

foto: ATA Images

"Severgreen" je deveti studijski pevačicin album. Na albumu se nalazi deset pesama, među kojima su: "Broš, Adam i Seva, Hrvatica, Šta me sad pitaš šta mi je, Niti s tobom, nit' bez tebe, Sama na sceni, Ma daj, Iz glave i Bojate bane buski".

