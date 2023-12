"SPREMNA SAM ZA ONOG PRAVOG" Aleksandra Mladenović sve ružno ostavlja iza sebe a evo po čemu će joj 2023. ostati upamćena

Aleksandra Mladenović ima mnogo razloga da bude zadovoljna proteklom 2023. godinom. Objavila je svoj drugi studijski album, kupila još jedan stan, o kom je maštala, i održala brojne nastupe.

Međutim, iako je početkom godine našla ljubav za koju je mislila da je prava, malo kasnije usledio je skandal o kom se dosta pisalo, kada je tadašnjeg partnera morala da prijavi za nasilje.

Aleksandra je u prednovogodišnjem intervjuu za Kurir sumirala utiske o godini na izmaku.

Veruješ li u novogodišnje želje i da li su ti se dosad ostvarivale?

- Verujem u želje generalno, a volim i da verujem u tu magiju novogodišnje noći. Ostvarile su mi se mnoge, još iz perioda kad sam bila dete. Kao mala sam želela neke igračke, kao starija garderobu, sada mi želje nisu materijalne. Ne želim da budem dosadna, ali zaista sam shvatila, ukoliko nemam pored sebe ljude koje volim, ukoliko oni nisu bezbrižni i zdravi, ništa materijalno što kupim ili dobijem mi nije dovoljno vredno.

Ovu godinu obeležio je veliki skandal s tvojim bivšim dečkom. Da li ćeš po tome pamtiti 2023. ili po lepšim stvarima kao što su album i stan koji si kupila?

- Sve te ružne stvari koje su se desile sam odlučila da ostavim iza sebe, naučila sam sve lekcije koje je trebalo. Ovu godinu ću upamtiti po preseljenju u svoj stan, po podršci porodice i prijatelja, koji su uvek bili tu kada mi je to trebalo, i, naravno, po drugom studijskom albumu "Predstava". Sve u svemu, bila je to uspešna godina.

Kako si zadovoljna albumom koji je izašao ove godine?

- Moja publika je dugo čekala jer mi je trebalo vremena da pronađem pesme kakve sam želela. Zaista sam zadovoljna, reakcije su sjajne. Publika na nastupima sa mnom svaku pesmu peva uglas, drago mi je što se u njima pronalaze, zaista mi bude puno srce.

Koji su tvoji planovi za narednu godinu?

- Da se više odmaram (smeh). Šalu na stranu, plan mi je da još negde putujem s roditeljima, da nađem više vremena za sebe, a što se karijere tiče - da nastavim kao i dosad. Razmišljam i o nekoj novoj pesmi, videćemo.

Šta ćeš sebi poželeti kada 31. 12. otkuca ponoć?

- Zdravlje i ljubav. Ljubav porodice i prijatelja, a ako se desi i ljubav partnera, neću se buniti. Kad god da dođe, dobar je trenutak. Spremna sam za onog pravog.

Imala si i zdravstvenih problema, a onda si doživela i sajber nasilje. Da li te je to poremetilo i da li si možda bila uplašena za svoju bezbednost?

- Shvatila sam koliko nam je zdravlje važno i da treba da usporim tempo, mada mi to nekad i ne polazi za rukom. Sve bih da odradim, svima da odgovorim i izađem u susret i to me onda košta... U periodu kad sam imala zdravstveni problem doživela sam i sajber nasilje, zaista sam to teško podnela. Ali i to sve je bila jedna lekcija. Ružni komentari me sada ne dotiču, niti zloba i malicioznost pojedinaca. Naučila sam da se s njima nosim, jer svako ti na mrežama i van njih daje samo ono što u sebi poseduje... Dobra i pozitivna osoba nikada neće tražiti razlog da vas uvredi i napiše nešto ružno, prosto je.

Šta bi poželela čitaocima Kurira?

- Poželela bih im da budu zdravi i srećni, da se usude da vole svim srcem i da budu voljeni. Da idu korak po korak ka ispunjenju svojih malih, ali i velikih želja, da ne zaborave da budu zahvalni za sve blagoslove i da se raduju malim stvarima.

Imaš veliku podršku kolega, koji su ti i prijatelji, što je retkost na estradi. Šta misliš, čime si to zaslužila?

- Imam i na tome sam zaista zahvalna. Pa, rekla bih iskrenošću. Neću biti skromna i reći ću da sam dobar i lojalan prijatelj, baš kao što su i oni meni. Ne verujem u ono kad kažu da na estradi nema iskrenih prijateljstava, i te kako ih ima, ja tome svedočim. Svi mi imamo slične muke, slične radosti... Prolazimo kroz razne izazove, i u teškim, ali i lepim trenucima dosta njih mi je bilo tu. Neću to zaboraviti.

