DALILA DRAGOJEVIĆ IMA NOVOG DEČKA! Otišla s njim na drugi kontinent! Evo ko je on i KAKO IZGLEDA: Potpuno je poludela za njim!

Dalila Dragojević našla je novog dečka. Naime, u pitanju je izvesni Marko koji je vrlo aktivan na društvenoj mreži TikTok, a sa kojim je bivša rijaliti učesnica trenutno u Njujorku.

Dalila i Marko upoznali su se upravo na ovoj društvenoj mreži, gde su i igrali popularne mečeve, a onda je planula ljubav, kaže izvor.

- Dalila je potpuno poludela za Markom. Sviđa joj se od glave do pete. Voli sve što se na jednom čoveku može voleti. Sada su zajedno u Njujorku. Lepo se ponaša prema njoj. A ljubav je počela virtuelnim putem. Upoznali su se na TikToku. Odmah su se rodila simpatije, ali je njoj bilo potrebno vreme da stekne poverenje u njega. Kada je u svom srcu shvatila da je odlepila za njih kupila je kartu i otišla u Njujork. Nisam je videla nikad ovako zaljubljenu - završava izvor.

Marko je poreklom Crnogorac, a njegovo telo prekrivaju tetovaže. Na njegovom snimku iz Njujorka, na kojem vozi automobil, jasno se vidi Dalilina noga i tetovaža koju samo ona poseduje, što su mnogi protumačili kao dokaz da su njih dvoje u vezi.

Da podsetimo, Dalila Dragojevi proslavila se svojim učešćem u raznim rijaliti programima, a od rijaliti preljubnice, postala je i voditeljka.

Njen izgled značajno se menjao tokom godina, a sama Dalila nije krila da je imala estetske zahvate.

Dalila Dragojević prvo je ušla u rijaliti "Parovi", kao neko ko će raskrinkati Macu Diskreciju, tu je upoznala i sada već bivšeg muža Dejana Dragojevića, kojeg je kasnije u rijalitiju "Zadruga" na njegove oči prevarila sa Filipom Carem.

Rijaliti učesnicu smo tokom godina mogli da vidimo u raznim izdanjima, a šta je radila na sebi ispričala je jednom prilikom.

- Radila sam usne, radila sam malo jagodice i botoks. To je sve što za šest meseci izađe iz tvog tela, a ti ako želiš možeš to ponovo da uradiš. Operisala sam nos zbog devijacije i imala sam koščicu koju sam ispravila. Niti sam ga skratila, niti sam dirala ožiljak - istakla je ona svojevremeno.

Kako se tada navodilo Dragojevićka je za korekcije potrošila čak 20.000 evra.

Inače, Dalila se gorko pokajala što je Dejana prevarila, pa je tako u jednoj emisiji otkrila da joj nedostaje život koji je vodila sa njim.

- Ja ću svoje postupke braniti, ali i svog bivšeg supruga. Ja jesam njega povredila, i to je istina. Braniću ja pet godina koje sam provela sa njim, on jeste bio savršen muž, i neću da lažem, neću da se foliram. Nedostaje mi život koji smo imali zajedno i taj momenat kada uđem u našu kuću. Taj život mi nedostaje - rekla je Dalila u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković, pa se umešala voditeljka Ruška Jakić.

- Tvoja greška je što si se za njega udala, a ja sam primetila da su svi oni koji su te osuđivali, konkretno muškarci, bili zaljubljeni u tebe, imaš ti Dalila jednu zavodničku stranu - istakla je Ruška.

- Osećala sam se kao promašaj kad sam uplovila u ljubavnu vezu koja je bila totalni promašaj - govorila je Dalila u emisiji, misleći na aferu sa Filipom Carem.

