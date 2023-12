SVADBENA VESELJA! Anastasija se u tajnosti udala za Gudelja, zvezda Granda venčanje pravila na salašu, on doveo pola estrade

U mnoštvu lepih momenata, ovu godinu obeležila su i brojna venčanja poznath zbog čega će njima 2023. ostati upamćena po najlepšem.

Mnoge svadbe poznatih privukle su veliku pažnju, a mnogo se spekulisalo i o tome koliko su poznati iskeširali za svoj „najdivniji dan“ u životu“, koja mlada je bila najlepša, ali i gde je bila najbolja atmosfera.

foto: Privatna arhiva, Nemanja Nikolić

Svadbenu sezonu otvorila je Tamara Milutinović koja se na večnu ljubav zarekla fudbaleru Darku Jevtiću, a venčanje je održano u krugu najbližih ljudi na jednom imanju u Vojvodini. Pored brojnih zvanica koje su upriličile njihov dan, svadba je ostala upamćena i po otkrivanju pola bebe kada su saznali da čekaju devojčicu.

foto: Printscreen/Facebook

Nekadašnja Zvezda Granda Alen Hasanović se krajem prošle godine venčao sa svojom izabranicom Aidom Cako po šerijatskim običajima u krugu porodice, a u aprilu je organizovao gala svadbeno veselje kojem je prisustvovalo nekoliko stotina zvanica u prostru koji je bio dekorisan kao iz bajke.

foto: Kurir tv

Veliko svadbeno veselje organizovao je i Đani koji je u maju oženio mlađeg sina Marka. Nakon crkvenog venčanja u Hramu Svetog Save, fešta je nastavljena u jednoj poznatoj sali u kojoj se okupio veliki broj poznatih ličnosti koji su napravili lom za pamćenje.

foto: Printskrin/Instagram

Nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“, Nensi Stojanović zarekla se na večnu ljubav svom partneru Miloradu. Za razliku od drugih javnih ličnosti Nensi je želela da dan ljubavi proslavi u radosti sa najblžima, a pored kume Teodore od javnih ličnosti je prisustvovala i Jelena Gerbec.

foto: Kurir

Ovog proleća sudbonosno „da“ je izgovorila i Marija Ramadanovski, ćerka pokojnog Džeja na čijoj je svadbi prvi ples pevao Adil, a mikrofona se latila i mlada koja je uz poznate hitove napravila atmosferu za pamćenje.

foto: ATA images

Nakon nekoliko odlaganja, Marija Mikić se udala za dugogodišnjeg partnera Jovana, a slavlje je organizovano u jednom elitnom prestoničkom restoranu. Marija je zablistala u princeza venčanici, a tokom celog dana nije mogla da suzdrži emocije zbog čega je nekoliko puta pustila suze radosnice.

foto: Printskrin/Instagram

Nakon višemesečne borbe u najgledanijem muzičkom takmičenju, finalista Dženan Rakić stao je na ludi kamen sa svojom izabranicom Eminom. Nakon običaja koje su ispoštovali, žurka je nastavljena u jednom baru na obali reke Une gde se slavila njihova ljubav do kasnih sati.

foto: Printscreen

I Arminu Jusufoviću je ovu godinu obeležila ljubav kada je oženio svoju lepšu polovinu Ajlu. Iako su imali bend koji ih je zabavljao tokom cele proslave, mladi pevač nije mogao da propusti priliku da ne zapeva na svojoj svadbi, a pored hitova uz koje su skakali ,svi se raznežili kada je otpevao čuvenu pesmu Tome Zdravkovića „Za Ljiljanu“.

foto: PRITNSCREEN INSTAGRAM

Gotovo dve godine nakon veridbe, u bračne vode uplovila je i Danica Krstić.

Vesela atmosfera počela je već ispred njhovog doma gde su okupljeni svatovi uz trubače igrali kolo nasred ulice, a kada su stigli u svečanu salu usledio je prvi ples uz pesmu „Just the two of us“ kojim su raznežili sve goste.

foto: Petar Aleksić

Ipak, svadba o kojoj se najviše pričalo je definitivno kada se oženio Darko Lazić koji se pred Bogom zarekao na večnu ljubav Katarini. Nakon ceremonije, veselje je nastavljeno u jednoj sali gde ih je čekalo preko 500 zvanica, dok se ispred pekao vo. Prema pisanjima nagađanjima domaćih medija, folker je za svadbu iskeširao oko 100.000 evra.

Gala venčanje upriličile su brojne kolege koje su se latile mikrofona, dok se bakšiš delio šakom i kapom.

foto: Printscreen

Za razliku od Lazića, Anastasija Ražnatović se venčala u tajnosti za Nemanju Gudelja, a ceremoniji su prisutvovali samo porodica i kumovi. Nakon romantične veridbe na Ibici, mladi par venčao se u manastiru Rajinac nadomak Beograda, a Anastasija se pohvalila kako je postala gospođa Gudelj.

foto: Antonio Ahel/ATAImages, Instagram

U 2023. godini udala se i glumica Anđelka Prpić za izabranika Marka Žugića, a njih dvoje su svadbeno veselje napravili u restoranu na pijaci. Ona je stupanje u brak obeležila svadbom za najuži krug članova porodice i prijatelja.

