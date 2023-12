BACILA SAM LJUBAVNICU SVOG MUŽA U REKU! Zorica Marković šokirala: Vikala je HELP, a ja se mislim ŠTA BRE HELP! Onda sam shvatila..

U igri informacija - dezinformacija u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića pevačica Zorica Marković potvrdila je da je jednom bacila ljubavnicu svog muža u reku.

- Istina je. Nisam normalna što sam to pričala. Šta će sad da pomisle moji udvarači. Imam ja godina, ali i dalje imam tu energiju. Svi će da se razbeže jer će da misle da hoću da se bijem - rekla je Zorica.

Kaže da je nakomn bacanja muževljeve ljubavnice u vodu shvatila jednu nezgodnu stvar:

- Ona sve više Help, help, help, a ja se misli šta bre help?! Onda shvatim da ona ne zna da pliva! Nisam znala da ne zna da pliva leb ti poljubim. Ali mnogo me je iznervirala stvarno!

