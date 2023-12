"BITNO MI JE DA ME SE NEKO SETI" Jelena Rozga sumira 2023. godinu, otkriva i koga će poljubiti u ponoć! Ovde uvek ide za praznik

Muzička zvezda Jelena Rozga već skoro tri decenije važi za jednu od najistaknutijih umetnica na regionalnoj javnoj sceni i, gde god da se pojavi, izaziva veliku pažnju svoje verne publike koji u velikom broju prate njen lik i delo.

Nakon što je obeležila ovu godinu vanserijskim koncertima u Beogradu, Novom Sadu i Zagrebu u okviru svoje turneje "Minut srca mog", popularna pevačica planira da osvoji i Skoplje (10.2.), Zadar (8.3.), kao i Sarajevo (2.11.)

Važite za jednu od najpoznatijih mužičkih zvezda u regionu. Koliko je bilo teško dostići tu laskavu titulu i zadobiti poverenje vernih fanova, pogotovo u ovoj godini kada ste imali brojne koncerte?

- Jako dugo sam na muzičkoj sceni i drago mi je da ovaj posao radim sa podjednakim entuzijazmom i željom sve ove godine. Ista je strast, isto uzbuđenje kada prvi put čujem novu pesmu ili kada stanem pred svoju publiku. Ovu godinu su najviše obeležili koncerti turneje "Minut srca mog", ize mene su veliki, predivni koncerti u Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu. Stati pred toliko ljudi koji ti tolike godine veruju, zapevati sa svima njima u glas, proslaviti s njima život, prijateljstvo, ljubav, osećaj je koji je teško opisati rečima, a moja je zahvalnost što imam takvu privilegiju, beskonačna.

Kako izgleda proslava praznika u vašem domu, da li imate neku posebnu tradiciju sa svojim najbližima?

- Božić uvek provodim u Splitu sa svojom porodicom. Sa prijateljima se najpre vidim u gradu da proslavimo moj najdraži dan u godini, a nakon toga sledi tradicionalni ručak sa porodicom. Novu godinu standardno proslavim na bini, pa će tako biti i ove godine, novogodišnju noć cu dočekati na Kopaoniku sa svojom dragom publikom i jako se radujem tome.

S obzirom na to da se praznici neretko vezuju upravo za porodicu i vreme provedeno s njom, u ljudima se budi i neka vrsta nostalgije. Ko će vam možda nedostajati u ovom trenutku?

- Od početka karijere svaku Novu godinu sam dočekala na bini, tako da je meni to sasvim normalno, nakon toga uzimam odmor od nekoliko dana i provodim ga sa svojim najdražim ljudima.

Da li volite poklone i čime najbliži mogu najviše da vas iznenade i, nekim slučajem, izvuku koju suzu radosnicu?

- A ko ne voli poklone? (smeh) Volim da poklanjam, ali naravno volim i kada se dragi ljudi sete i poklone mi nešto. Nije mi bitno šta, bitno mi je da se neko seti, taj znak pažnje mi jako puno znači.

S obzirom na to da svoj privatan život vešto krijete od znatiželjnih očiju javnosti - uputite nas, kako Jelena Rozga izgleda kao domaćica i šta se to uvek krčka kod vas, posebno za praznike?

- Ne uživam baš puno u kuvanju, iskreno rečeno. Da spremim kuću da blista i sve bude čisto, to uvek volim, ali kuvanje nije moj sport! (smeh) Kako malo vremena provodim u svom domu i u Splitu, onda je za praznike najlepše otići kod mame i prisetiti se svih mirisa detinjstva u maminoj kuhinji.

Iz godine u godinu ređate, reklo bi se, samo uspehe. Po čemu ćete 2023. najviše pamtiti?

- Puno se lepih stvari dogodilo u godini koja polako ističe. Zdravlje mi je bilo uglavnom dobro i zahvalna sam na tome, a što se posla tiče, kao što sam rekla pre, ovu godinu ću, pored svih koncerata širom regije, najviše pamtiti po predivnim koncertima u Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu u okviru turenje "Minut srca mog". Ko je bio, zna o čemu pričam, neverovatna energija publike, zahvalna sam na svakoj sekundi tih koncerata. Jedva čekam sledeći koncert turneje i to u Skoplju, 10.2, taman pred Dan zaljubljenih.

Šta planirate da ostavite iza sebe i s kojim planom ulazite u novu? Da li i kod vas važi ona izreka u narodu: "Nova godina, nova ja"?

- Nisam od onih koji čekaju kraj godine da bi nešto promenili u životu. Kad nešto odlučim, uglavnom odmah to i napravim, takav je moj karakter. Nekada mi je teže, nekad lakše, ali tvrdoglava sam, i kada nešto odlučim, neću se smiriti dok to ne sprovedem u delo.

Nedavno ste oduševili javnost pojavljivanjem na koncertu Aleksandre Prijović, te tom prilikom izazvali lavinu ovacija. Kakav je bio vaš osećaj u tom trenutku i da li ste svesni da publika obožava da sluša kako vas, tako i vaše pesme?

- Divan je to osećaj, srce brže zakuca, jednostavno te ponese ta divna energija i misliš da možeš leteti... Privilegija je imati ispred sebe toliko ljudi koji te vole i koji ti to pokazuju na najlepši mogući način. Publika je ta koja nam daje vetar u leđa, bez njih nas nema na ovoj muzičkoj sceni i to su ljudi koje ja izuzetno cenim, poštujem i volim.

Šta ćete poželeti sebi u najluđoj noći kada se kazaljke spoje tačno u ponoć i ko će uspeti da izmami vaš poljubac?

- Sebi i svima uvek najpre poželim zdravlje, mislim da je to stvarno najvažnije i to dosta mislim. Budući da ponoć dočekam na bini, prvi kojima čestitam su članovi mog benda.

