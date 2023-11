OVO SU RODITELJI JELENE ROZGE: Majka nežna plavuša, otac pravi gospodin! Godinama izbegavaju javnost, a sad rame uz rame sa ćerkom

Jelena Rozga je jedna od retkih javnih ličnosti koja nije podložna skandalima, te se o njenom privatnom životu jako malo zna. Ipak, ljubavni život joj je veoma zanimljiv.

foto: Nemanja Nikolić

Spajali su je sa mnogim muškarcima, a ona je javno govorila jedino o vezi sa Stjepanom Hauserom koja je, nažalost, okončana.

Retko govori i o roditeljima, koji su joj vetar u leđa čitavog života. Ipak, priznala je da su upravo oni zaslužni što nikada nije "digla nos".

- To ide sve iz kuće, ja imam prekrasne roditelje koji su me uvek učili da ostanem fina, da nikada ne dižem nos visoko. Na kraju, imam predivan posao, srećna sam što radim to što volim. Imala sam sreću što sam kao dete došla u "Magazin". Ostalo nije sreća već puno rada, discipline i truda koje sam uložila u poslednjih dvadeset godina karijere - rekla je Rozga, koja je nedavno prvi put pokazala kako izgledaju njeni roditelji.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

03:48 JELENA ROZGA DECENIJU I JAČE MUČI MUKU SA ZDRAVLJEM: Pevačica za Espreso progovorila o bolesti, nije joj lako