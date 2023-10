JELENA ROZGA BI URADILA SVE ZBOG LJUBAVI! Šokantno priznanje pevačice ostavilo sve u ČUDU, to nije sve, ispričala je i OVO

Pevačica Jelena Rozga održala je koncert u novosadskom Spensu, a kako kaže igrala je i pevala sto na sat.

- Toliko je bilo lepo, toliko sam uživala, da verovatno sutra neću osećati noge uopšte, ali je vredelo svake sekunde. Divna publika. Od samog početka pevala sa mnom uglas. Bilo je neverovatno - rekla je odmah posle koncerta Jelena Rozga i dodala:

- Volim da budem na zemlji, da ne poletim. Dugo radim ovaj posao, ali mislim da je najlepše u svemu ovome to što uživam kao da mi je prvi koncert. To nikada neće prestati, a ako se to ikada desi, a verujem da neće, tada ću staviti mikrofon na stalak i neću više pevati. Ne mogu ništa da radim na pola, ne mogu da varam publiku, volim da dam dušu i telo.

Ona je dodala da je lepota njenog posla i karijere ta što su možda neki ljudi koji su došli na koncert se nisu ni rodili kada je ona počela da peva, a znaju sve njene pesme.

- Bilo ih je od sedam do 77 i srećna sam zbog toga. Moje pesme imaju lepe ljubavne poruke. Nekome se on ne sviđa, ali imam svoj put i nikada se nisam menjala, već 27, 28 godina koliko radi, niti ću- iskrena je ona.

Jelena je rekla da joj je omiljena pesma “Cirkus”, a sada je objasnila i zbog čega.

- Volim da pevam balade, tužne pesme. I kao dete sam volela da pevam balade. Ova pesma mi se dopada zbog teksta. Privatno sam veoma emotivna. Ne možeš da glumiš emocije- rekla je ona, a na pitanje šta je najluđe uradila zbog ljubavi, pevačica je kratko odgovorila:

- Zbog ljubavi bih sve uradila.

Ona kaže da je hiperaktivna

- Jako sam vredna. Kada sam doma ja radim. Moj mozak radi, nešto novo smišlja. Jako sam kreativna. Ja već zamišljam kako će izgledati moja narodna turneja. Ja volim muziku. Ja živim muziku- naglasila je Rozga, pa dodala:

- Teška sam štreberka, možda i preterujem. Sve mora biti složeno. To imam od device, a od lava borbenost. Nikada ne odustajem.

Na pitanje ko zalužuje njeno srce, pevačica kaže:

- Ima puno dragih ljudi koji zaslužuju moje srce. Imam tu sreću da je porodica uz mene. Mama mi je rekla: “Nisam tu, ali kao da jesam”. Nažalost nisu mogli da budu. Mama je ceo dan zvala, proplakala od sreće. Tu su moji divni prijatelji. Tu je i cela ekipa koja je radila ovaj koncert. Nisu samo zbog novca ovde. Mi puštamo da radimo na ovom projektu.

Prema njenim rečima ceo koncert u Spensu je bio preemotivan.

- I sada mi dođe da pustim suzu. Kada su počeli da pevaju “Ginem” mislila sam da ću se srušiti. Ali stvarno. Od lepote, od emocije i ljubavi koju su mi dali večeras. Dali su mi ogromnu snagu- rekla je ona, pa se dotakla treme.

- Moja trema je sve veća i veća. Jutros kada sam ustala nisam znala kako se zovem. Prijateljici sam rekla: “Da li ćeš pevati umesto mene?”. Ali kada stanem na binu sve prođe- iskrena je Rozga.

Pevačica je priznala koju pesmu je snimila, a da nije bila oduševljena s njom.

- Pesma “Minut srca tvog” mi je bila užasno dosadna. Još snimamo kao spot za nju, a meni dosadno nešto. Nisam je tada baš razumela. Sada mi je jedna od najdražih pesama u karijeri. Čak sam akustični album nazvala baš po njoj- iskrena je bila Jelena i dodala:

- Ima pesama koje sam rekla Tončiju da je ne bih pevala. Dešavalo se i dešavaće se to u budućnosti.

Jelena kaže da kao svi tako i ona ima dobrih i loših dana.

- Meni je OK u mojoj koži. Ponekad mi teško, imam loših dana kada bih volela da me štitna žlezda više sluša, da nemam problema sa zdravljem. Ali generalno nemam lošu stranu- kaže ona kroz osmeh.

Bivši partner Jelene Rozge, violončelista Stjepan Hauser rekao je gostujući u jednoj TV emisiji da je sa njom proveo jedan prekrasan životni period.

- Ona je jedna prekrasna dama, obožavam njen lik i delo. Slušam i dan- danas njene pesme”, rekao je Stjepan. Da ovo prokomentariše upitali smo Rozgu, na šta je ona kroz osmeh rekla:

- Tako je bio lep koncert. Uživala sam.

