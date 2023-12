"U MOM BRAKU BILO JE BRODOLOMA, PRAVIO SAM GREŠKE" Peđa Jovanović o pomirenju sa suprugom Anom: Zamera mi moj prošli, ludi život!

Svi su priželjkivali pomirenje Peđe Jovanovića sa suprugom Anom Jovanović, a fotografije sa njenog rođendana kada ju je iznenadio, podgrejale su priče da su rešili nesuglasice.

foto: Printscreen

Peđa je tada prostoriju u kući ispunio ružama, a ni Ana nije ostala imuna na taj gest, te je sve podelila na društvenim mrežama.

- Ne volim mnogo da pričam o ljubavi, dosta se pominjao moj brak, da li sam sa suprugom ili ne, bilo je tu brodoloma jer sam dosta pravio greške. Sve je to sada iza i idemo dalje. Nikada se nije desilo da ne pričamo, ima tu emocija i dalje sa obe strane. Velika mi je podrška. Zamera mi samo moj prošli ludi život, ali to je hvala Bogu iza mene - rekao je Peđa, te se osvrnuo i na odnos sa bratom blizancem Nenadom, o kojem se takođe dosta pisalo.

- Nikada nije bilo nikakvih nesuglasica, mi pomažemo jedan drugom. U super smo odnosima.

Peđa je otac troje dece i kaže da je popustljiv.

- Mogao bih da budem strožiji, savetuju me da ne treba da budem preblag kada je škola u pitanju, kada se desi loša ocena, uvek popustim. Trudim se da se dogovaramo. Kada se desi loša ocena, kažem sinu: reci mi kakav nam je plan, šta ćemo dalje. Dogovorimo se, sat ili dva kompjuter, pa onda učenje i sve lepo funkcioniše - kaže on i dodaje da ne bi voleo da krenu njegovim putem:

foto: Nemanja Nikolić

- Nisam ih nikada forsirao, ne znam ni da li su talentovani jer nikada nisam forsirao da sednu za klavir ili da probaju da pevaju. Imam fobiju od toga da mi se deca tim bave.

Peđa deluje kao da nikada ne spava, pored brojnih koncerata i nastupa koje ima.

- Možda deluje da radim svaku noć, ali stižem da odmorim. Nije naporno, iako je dan za danom, to je program od dva i po sata, nekada sam pevao svaku noć po šest sati i duže. Nekad sam znao da popijem pred nastup, sad u opšte ne pijem. Zagrejavao sam se časicom rakije, ali to je prošlost - istakao je Peđa, kojeg su podržale mnoge kolege i on veruje u druženja među javnim ličnostima:

- Ne znam ko priča da su teška prijateljstva na estradi, ne vidim tu ništa problematično. Sarađivao sam i sarađujem sa divnim kolegama. Nikada se u životu nije desilo da se posvađam sa nekim kolegama. Ako mi neko ne odgovara, onda neću da se družim sa njim.

Bonus video:

00:28 Peđa Jovanović početak sedmog koncerta