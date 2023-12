PEĐA JOVANOVIĆ PROGOVORIO O PRIJI I FILIPU: Priznao dugogodišnje prijateljstvo sa Aleksandrom: Iskreno, prepisujem od njih

Peđa Jovanović naći će se u ulozi žirija u sutrašnjoj emisiji „Nikad nije kasno“ priznao je da i nakon niza uspešnih solističkih koncerata u ovoj novoj ulozi ima veliku tremu. Pevač je otkrio i šta prepisuje od koleginice Aleksandre Prijović koja je trenutno zvezda broj jedan u regionu, a naglasio je i kako kanališe svoje emocije.

- Ne znam koliko se snalazim u ulozi žirija ove emisije ali mi je svakako drago kada me pozovu i dajem maksimum kada je reč o toj ulozi. Ima tu raznih priča i mnoge dotaknu – započeo je Peđa priču na početku razgovora i otkrio da li ponekad zaplače na sceni, s obzirom da je prepoznatljiv po velikoj količini emocija koju pruži na sceni.

- Ljudi misle da sam ja dosta emotivan zbog mojih pesama ili nekih kavera ali iskreni ne mogu da se setim kada sam nekad zaplakao. Verovatno kroz to što pevam uveče nekako možda ta tuga izađe tokom noći iz mene. Nema prostora za plakanje – rekao je Peđa uz osmeh.

Nakon 7 koncerata u MTS dvorani pevač je zakazao i osmi spektakl na istom mestu, a i njemu samom nije jasno kako mu to polazi za rukom.

- Svi se pitaju na koju foru mi to polazi za rukom, a i ja sam bih to voleo da znam. Zapravo reč je o mojoj publici kojima se sviđa to, i zaista im hvala do neba. Sve dok je to tako, ja sam prezadovoljan i super – objasnio je Peđa.

Pevač je istakao i da nije iznenađen velikim regionalnim uspehom Aleksandre Prijović koja je sinoć održala prvi u nizu spektakala u zagrebačkoj areni, i to nakon više rasprodatih velikih prostora u regionu.

- Očekivao sam da će Prija da uspe i to ovako. Mi se družimo privatno i dugo se znamo. Pratio sam taj njen put, to je mnogo ozbiljnog truda i ulaganja u njene pesme, ništa to nije slučajno – rekao je Peđa i priznao koliko on sebe ulaže u svoju karijeru:

- Iskreno malo prepisujem od njih. Ja sam u nekim manjim prostorima, ali ako Bog da pa i ja da budem u nekim većim. Trudim se da sve to radim srcem i da uložim 100 posto sebe, da uložim svoju emociju i pesme. Kada bih se opet rodio radio bih isto.

Pevač je istakao i da mu je oduvek bila želja da nastupa na velikim scenama, a san je ozbiljno počeo da mu se ostvaruje pre tačno godinu dana.

- Prvi moj solistički koncert je bio prošle godine 5. novembra u MTS dvorani, i imao sam ih čak pet. Inače uvek sam želeo da nastupam na nekoj velikoj sceni i to mi se ostvarilo. I kada sam ranije nastupao sa svojim bratom, bilo je tu dodira sa velikom scenom na nekim festivalima, ali je bilo i malo neke pozitivne treme. Iskreno mi je sada većatrema kada sam u ulozi člana žirija u takmičenju „Nikad nije kasno“ jer nemam iskustva u toj ulozi. Zbunim, se, ne znam šta da kažem. A s druge strane i ko sam ja da kritikujem neke ljude koji se godinama bave ovim poslom. Muzika nije neka trka, svi daju neku emociju. Bitno je da se svi trude i da napreduju, kao i da pruže emociju – otkrio je Peđa.

