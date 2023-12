PRIJA SE OGLASILA NAKON HAOSA NA PRVOM KONCERTU U ZAGREBU: Bilo mi je žao! Obezbeđenje sprečilo devojku da se popne na binu

Muzička zvezda Aleksandra Prijović otkrila je šta se tačno dogodilo na bini pred kraj prvog koncerta u Areni Zagreb.

Devojka iz publike pokušala je da se popne na binu kod Aleksandre, ali ju je obezbeđenje u tome sprečilo. U trenutku dok su je sklanjali sa scene, član obezbeđenja se spotakao i pao, pa su morali da ga zbrinu iza bine.

Odmah mu je ukazana pomoć, a Prijovićeva je na kratko zaustavila koncert i prišla da vidi da li je sve u redu.

Kao pravi profesionalac, odradila je koncert, na kojem joj se na bini pridružio sin, do kraja, a na konferenciji za štampu otkrila je šta se dogodilo.

- Kao što to uvek bude na koncertima, momci iz obezbeđenja su rekli devojci da ne može da se popne na binu. Ja, kad sam videla da se to dešava, bilo mi je žao sto se nije popela i došla do mene. Ali, kada sam joj rekla "ajde dođi", više je nisam ni videla - ispričala je Aleksandra, koja je istakla da joj je veoma žao što je do toga došlo.

