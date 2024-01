"JEDNI KAŽU SVAKA MI ČAST, DRUGI DA TREBA DA ME BUDE SRAMOTA" Sloba o godišnjici smrti oca, praznicima i porodici: Tačno u ponoć..

Sloba Radanović novogodišnju noć proveo je radno, a za domaće medije govorio je o bolnim trenucima, porodici i karijeri.

- Sve je bilo mnogo lepo u ovoj godini, možda je to i najlepša u mom životu. Dobio sam sina. Ostaviću sve probleme i nervoze u 2023. godini... Nemam preterane zamerke za 2023. godinu, samo želim da u narednoj provedem više vremena sa porodicom. Jelena nije večeras ovde, sa decom je, tačno u ponoć sam je pozvao na video poziv - rekao je Sloba i dodao:

- Odavno sam prestao Novu godinu da doživljavam kao praznik zato i radim. Sve praznike koje volim sam sa svojom porodicom, tad razmenjujemo poklone i uživamo. Za nas je najradosniji praznik Božić.

Radanović je progovorio i o poslovnim planovima za budućnost i otkrio da li će svojoj publici ubrzo pokloniti koncert.

- Volim da idem korak po korak, ali naravno da razmišljam o tome. Prvo da izbacim album, pa Bože zdravlja biće i koncert.

Sloba je priznao koliko mu je svakog 31. decembra teško i kako se oseća na godišnjicu smrti svog oca kada treba da peva i uveseljava publiku.

- To nikada nikome ne bih poželeo. Tu su ljudi podeljeni, jedni mi kažu svaka ti čast, drugi da treba da me bude sramota. Znam da bi on to voleo i zato sam tu gde jesam. Kada vam je srce slomljeno a vi treba da budete najveseliji, to je tako teško. On je bio čovek pun ljubavi i neki ko je najpošteniji, imao sam od koga da naučim mnogo toga - govorio je Sloba.

