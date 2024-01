"IVAN NIJE MOJA PRVA GREŠKA, STIDIM SE SVOG IZBORA" Goca Tržan išla kod psihoterapeuta da sebi oprosti loš odabir: Uspela sam...

Pevačica Goca Tržan otvoreno je pričala o braku sa Ivanom Marinkovićem, ali je istakla da njegovo ime ne želi da pominje.

- Imam utisak da, evo do sad, do mog sadašnjeg supruga, uvek sam imala utisak da ja više volim nego što sam bila voljena - istakla je pevačica Goca Tržan u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Ona je rekla i da je pre udaje za rijaliti igrača imala emotivnu grešku. I to veliku.

- Nemam ja problem sa prethodnim brakom sve dok mu ne pominjemo ime. Svi smo imali greške i pravimo greške u životu. Da se razumemo, nije on moja prva greška u emotivnom smislu. Bila je takođe jedna krupna greška pre njega i ja sam iz jedne greške uletela u zapravo istu grešku, ali je ona antipod, a antipodi su zapravo lice i naličje iste stvari - ispričala je Goca i otvoreno priznala:

- Da nisam bila u toj vezi, možda nikada ne bih bila u braku sa...

- Znači, stidite se svog izbora? - upitala je Slavica Đukić Dejanović Gocu Tržan.

- Da. Ja sam išla na psihoterapiju da sebi oprostim tu grešku. Ja to nisam videla. Uspela sam zato što mi je vaša koleginica na moje kako je mogao ovo, kako je mogao ono, meni to nikada ne bi palo napamet da uradim nekome, neprijatelju najgorem a ne roditelju svog deteta, rekla: "Nemojte da se ljutite na sebe ne možete u drugima da prepoznate ono što nemate u sebi i da predupredite". Onda sam stala i rekla sebi: "Da, meni mozak ne ide tako daleko. I to je sve legitimna stvar, ništa on nije pogrešan, ja sam pogrešna u njegovom i on u mom životu. On je sa nekim drugim verovatno kompatibilan, sa mnom nije jer to nije moj sistem vrednosti i nije moje moralno etičko stablo takvo. Ja nisam tako vaspitavana da živim. Zato ja nikada ne govorim loše čak se i sprdam na svoj račun - rekla je Goca.

