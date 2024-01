DRUGAČIJI BOŽIĆ KOD DRAGANE MIRKOVIĆ: Ove godine ostajem u Beču! Otkrila i kako će provesti dane u svom dvorcu: Ispoštovaćemo sve

Dragana Mirković uskoro se vraća koncertnim aktivnostima, pa će prvo druženje s publikom imati 12. januara u Tuzli, nakon što je otkazala sve obaveze krajem prošle godine zbog smrti svekrve Marte Bijelić.

Pravoslavni Božić proslaviće s porodicom u Beču, kako je rekla u razgovoru za Kurir, a najavila je i druge poslovne planove.

foto: Nemanja Nikolić

Prošla godina vam se, nažalost, završila smrtnim slučajem u porodici. Znamo da je to uticalo na promenu vaših poslovnih planova, a koliko je uticalo na promenu planova kada su praznici u pitanju?

- Tužne vesti zatekle su me usred završnih priprema za koncerte u Beogradskoj areni i odmah sam u dogovoru sa organizatorima pomerila termine. Prosto, smatrala sam da u tom trenutku nije vreme za pesmu, da mi je mesto uz moju porodicu, iako znam da je moja pokojna svekrva Marta izuzetno volela to što ja pevam i da bi njena želja bila da se ništa ne otkazuje. Pratila sam svoje srce i osećaj, i znala sam da ne bih mogla da budem srećna kao što bi koncert to od mene zahtevao. Znam da su mnogi razočarani, da su planirali put i odmore prema mojim koncertima i žao mi je zbog toga, ja ću se tokom ove godine potruditi da im to nadoknadim na sve moguće načine. Sve ovo dovelo je do toga da smo i katolički Božić i Novu godinu dočekali zajedno, a tako će biti i za pravoslavni Božić.

Kako ćete ove godine obeležiti Božić zbog svega što se desilo? Da li ćete biti kod roditelja u Kasidolu, što ste činili prethodnih godina?

- Biće nešto drugačije ovoga puta jer definitivno ostajem u Beču. Dekorisaću kuću kao i uvek, otići ću do crkve, ispoštovaćemo sve običaje svečano i dostojanstveno.

foto: Dejan Milićević

Obustavili ste koncertne aktivnosti na neko vreme, kada planirate da se vratite na scenu?

- Dvanaestog januara imam zakazan koncert u Tuzli, i to će biti prva prilika da se ponovo družim s publikom. Inače, cela moja turneja je u znaku četrdeset godina karijere, i ona je moj način da se odužim publici za ljubav i podršku koje mi sve to vreme daju. Ja sam još pre svega što se desilo donela odluku da ova turneja bude i u znaku humanosti, tako da će moja zarada od svakog koncerta biti usmerena ka onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prosto, osećala sam da je četrdeset godina karijere povod da svima zahvalim kroz pesmu, scenske nastupe, priliku da se družimo i razmenimo ljubav, ali želela sam i da pružim nešto što mi ne može biti uzvraćeno. A upravo to su humanost i pomoć ljudima u nevolji. Sreća se povećava onda kada se podeli, a mene je svaka prilika da učinim dobro i humano delo uvek činila neopisivo srećnom. Zato sada, više nego ikada, želim da učinim srećnima što više ljudi, a imam i pravi povod za to. Uvek ću birati neke ljude ili organizacije iz mesta u kome je koncert, i sve ovo trebalo je da otpočne još u Beogradskoj areni, ali sudbina je htela da sve krene iz Tuzle.

Zbog smrtnog slučaja ste pomerili beogradske spektakle za 16. i 17. februar. Da li ćete nešto menjati u organizacionom smislu?

- Sve ostaje kao što je zamišljeno, samo što ćemo imati još više vremena da se pripremimo, tako da se nadam da će publika sve to prepoznati i uživati.

U novogodišnjoj noći je završen vaš plesni šou "Rame uz Rame sa Draganom". Sve ste iznenadili odlukom da, pored pobednika Antona, nagradu od milion dinara dobije i Negovan. Kako ste to odlučili i jeste li zadovoljni kako je protekao šou?

- Presrećna sam i ponosna na taj projekat jer je još jednom pokazano koliko mi stariji možemo pomoći mladim talentovanim ljudima da se izbore za svoju umetnost, karijere i, u krajnjem slučaju, živote. Najpre Anton, a potom i Negovan zasluženo su dobili svoje nagrade i ja ću biti tu i za njih, ali i za ostale učesnike da ih podržim i u budućnosti.

Kurir.rs

