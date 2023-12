DRAGANA MIRKOVIĆ U FINALNOJ EPIZODI "RAME UZ RAME SA DRAGANOM" OTKRIVA: Kruna moje karijere će biti.. Evo zašto se UGLEDAJU NA NJU

Dragana Mirković, u 22. finalnoj epizodi emisije "Rame uz rame sa Draganom", koji će se emitovati večeras na Kurir televiziji, otkrila je šta je po njoj kruna njene višedecenijske karijere.

Najveća regionalna zvezda je potom priznala šta joj je najbitnije kada je u pitanju serijal "Rame uz rame sa Draganom" i koja je njena najveća želja, a time je ponovo dokazala zašto se mnoge mladi pevači ugledaju upravo na nju.

- Svi koncerti do sada, pa čak i oni devedesetih, kada smo morali da se snalazimo nije lako bilo pripremiti. Ja sam tu jako zahtevna. Želim da mi ovaj koncert ostane u lepom sećanju, želim da to bude na neki način kruna moje karijere. Prvenstveno želim da spoj ovog divnog serijala, koji radimo i velikog koncerta da ostane u sećanju ljudima koliko treba da se okrenemo oko sebe i pogledamo da li čuči tu neki mladi lik koji je toliko talentovan, kome treba pružiti samo mogućnost da on to pokaže. Nadam se da ćemo u tome uspeti.

Pomereni koncerti za 16. i 17. februar Zbog smrtnog slučaja u porodici Dragane Mirković, koncerti koji su bili zakazani za 29. i 30. decembar pomereni su za 16. i 17. februar 2024. godine. Karte kupljene za prethodne datume važiće za nove termine.

