ŠOK ISPOVEST ACE LUKASA: UZIMAO SAM NARKOTIKE ONDA KADA SAM MOGAO DA FINANSIRAM! Pevač želi da bude BESMRTAN: Ateista sam!

Aca Lukas potpuno je ogolio dušu u intervjuu za domaće medije. Pevač je govorio o porocima, životu, neočekivanom uspehu, porodici, lošim periodima u životu.

Da li ti voliš sebe?

- Najviše na svetu!

foto: Petar Aleksić

Da li postoji neki deo tvog života koji bi gumicom obrisao?

- Postoji dosta delova mog života koji su bili katastrofalni, ali kada sam napisao knjigu, najbitniju stvar sam stavio u prvi pasus: "Ja sam postao najsrećniji čovek na svetu onog trenutka kada sam spoznao da je život jedno veliko sranje". Ko to ne ukapira, ceo život je nesrećan.

Kada si ti spoznao da život nije bajka?

- Veoma rano, jer sam rano počeo da živim onako kako živim danas, u gužvi, s mnogo ljudi, u popularnosti... Ne postoji čovek na planeti koji nema probleme, jer svi smo mi isti i svi završimo na istom mestu na kraju balade, tako da nema nikakve razlike između najbogatijih i najsiromašnijih, najpametnijih i najglupljih, sve se svodi na isto.

Mnogi bi voleli da žive kao Aca Lukas. Čiji život bi ti voleo da živiš?

- Život Ace Lukasa! Da se opet rodim, birao bih ovaj život!

foto: Petar Aleksić

Možeš li za sebe da kažeš da si srećan čovek?

- Jesam, jer sam, kao što rekoh, rano spoznao da je život jedno veliko s**nje.

Da li si u porocima tražio izlaz ili utehu?

- Kad kažeš da je život S***nje, ti se sve vreme boriš za sreću, svaki dan se boriš... Neko se bori na ovaj, neko na onaj način...

Da li to znači da si labilan, pošto si posezao za porocima?

- Ja sam najstabilnija ličnost koju ste sreli u životu. Život je zapravo vrlo jednostavan, mi ga komplikujemo zato što pokušavamo da nađemo neke krivine i da izmislimo toplu vodu, koja je izmišljena odavno. Treba da živiš onako kako ti život nalaže i da se boriš da ti bude što lepše. Ali, verujte mi, ne može da vam bude najlepše na svetu, jer je to nemoguće. Čak i oni koji su milijarderi, ni njima nije sve savršeno. I princ od Burneje kojem curi nafta iz ušiju ima svojih problema. Ne daj Bože da ja imam njegove probleme, ubio bih se, verovatno. Neko da ima moje probleme, ubio bi se, takođe... Svakom Bog da onoliko koliko može da podnese.

foto: ATA images

Kako vaspitavaš svoju decu? Da li imaš dvostruke aršine: ja se drogiram, ali vi nemojte?

- Nikada u životu nisam imao dvostruke aršine. Mogu da im kažem da ne rade neke stvari koje nisu dobre, ali sa nekim drugim objašnjenjem. Da ne pričam sad o porocima, ali moja deca znaju za sve moje poroke. Njih možeš da imaš onda kada možeš sam da ih izneseš, istrpiš i ispratiš. Rekao sam svojoj deci: "Vaše poroke, ukoliko ih budete imali, ja neću da ispratim, jer moje poroke nije ispratio moj otac." Ne mogu da im kažem: "Nemojte da se drogirate", kada znaju da sam se drogirao, ali ja sam počeo da uzimam narkotike onda kada sam mogao sam da ih isfinansiram. A onda sam shvatiš da ti to ne treba i da je to skup sport. Mi volimo da lažemo sami sebe. Roditelji pričaju deci da nešto ne rade, a oni to rade. Niko nije savršen, svi smo radili nešto što ne valja, ali da ja pričam i branim nešto što sam i sam radio, licemerno je.

Da li živiš svaki dan kao da ti je poslednji ili ne?

- To je floskula. Svi mi živimo kao da nikada nećemo umreti. Znamo da je kraj negde tamo, i ja sam toga svestan, ali potajno i u dubini duše mislim - izmisliće neki lek za besmrtnost dok ja dođem na red.

Kakav si roditelj?

- Imam četvoro dece. Postao sam roditelj tri puta pre tridesete godine, poslednji put sa 45-46, i tek sam tada postao pravi roditelj i ovoj drugoj deci koju sam ranije dobio. Ateista sam, ali mislim da, ako ima Boga, trebalo bi da odredi da ne možeš da postaneš roditelj pre 30, jer do tada smo i mi deca, pogotovo muškarci. Rođenjem moje poslednje ćerke Viktorije postao sam bolji roditelj i čovek generalno.

