"KRVAVO SAM PREBOLEVAO SONJU!" Aca Lukas otvoreno progovorio o BOLNOM RAZVODU, teško podneo KRAH LJUBAVI: Bilo je dana kad sam...

Odnos Ace Lukasa i njegove bivše žene Sonje Vuksanović oduvek je intrigirao javnost, a na površinu su ponovo počeli da izlaze novi nepoznati detalji.

Folk pevač i Sonja su pre par godina stavili tačku na njihovu ljubav iz koje su dobili ćerku, a Aca je sada otvoreno progovorio o bolnom razvodu.

Kako je otkrio, poslednja supruga Sonja bila je njegova najveća ljubav i krah tog braka najteže je podneo.

foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

- Imao sam tri sjajna braka u kojima sam dobio decu. U svakom sam bio po 10 godina. Međutim, ništa u životu nije idealno i sve ima svoj rok trajanja. Svako kada se zaljubi misli da je to do kraja života, a onda se ispostavi da to nije tako. Bilo je krvavo teško kada sam se razveo od Sonje! Ali to je normalna stvar i ljudi moraju da shvate da sve prođe... Bilo je perioda kada sam ispred sebe video samo zid i osećao da ne mogu dalje. Dođem kući i sednem na pod, ne znam šta da radim... samo gledam u zid. Osećao sam kao da se život završava, a bol traje i traje - ispričao je Lukas.

foto: ATAImages

Podsetimo, nakon svega što je isplivalo u javnost posle Lukasove knjige, Vuksanovićeva je tada istakla da je šokirana pojedinim detaljima koji su napisani.

- Mene odavno ne interesuje šta Aca radi, a pogotovo ne šta izjavljuje. Meni je on fascinantan, da se uopšte bavi sa mnom. A, to u vezi sa Anom Sević ili još nekom od akterki u njegovom životu, to morate s njima da vidite. Mene to savršeno ne zanima! Ja sam odavno stavila tačku na to, a on što voli da priča o tome, to dosta govori o njemu. Potpuno je prevaziđena tema u mom životu. Ja ne znam zašto on onda u knjizi piše o nečemu o čemu neće da priča?! Odmah da vam kažem – ne postoji žena koja može da bude razlog za prekid našeg braka. Tu je hiljadu faktora bilo koji su mene doveli do toga da stavim tačku na brak i da čoveka ostavim. Ana Šević, Sević, kako god da se zove gospođa, koja god, je jedna u nizu. To je jedino što mogu da kažem - objasnila je Sonja.

