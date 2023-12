MILICA PAVLOVIĆ OGORČENA NA ACU LUKASA! Žestoko oplela po folkeru i optužila za PREVARU: Neću više da budem budala!

Pevačica Milica Pavlović uveliko se priprema za spektakl u Štark Areni, a sada se oglasila i otkrila fanovima da je razočarana u kolegu Acu Lukasa, sa kojim je pre nekoliko godina sarađivala i izdala duet "Kidaš me".

Naime, Pavlovićeva je bila primorana da pesmu obriše sa Jutjub platforme, kako joj, zbog autorskih prava, Lukas i njegovi saradnici ne bi obrisali ceo kanal.

foto: Petar Aleksić

Milica i Lukas zajedno su snimili numeru i spot za pomenutu pesmu, ali autorska prava na nju ima samo folker.

Milica zbog prijateljskih odnosa koje ima sa pevačem nije insistirala na potpisivanju ugovora, te je sada, kako navodi, zbog svoje lakovernosti i poverenja u kolege zažalila.

foto: Printscreen Instagram

- Dobro se spremite za 23. decembar jer u Štark Areni u glas pevamo i "Kidaš Me"! Možda ne možete da je slušate na Youtube-u, ali ćemo je na koncertu pevati zajedno. Ovo je sigurno najskuplja pesma u mojoj karijeri - prvo su me muzika i tekst, zatim spot i nastup, a onda i performans i promocija zaista koštali mnogo ulaganja, a onda sam i mnogo živaca izgubila i doživela mnogo stresa zbog ove pesme, jer sam nakon svega pomenutog morala da je uklonim sa Youtube-a i tako sprečila rizik da mi ceo kanal strada zbog jedne pesme. I mnogo teško sam to podnela. Znate me dovoljno dobro, vrlo sam fer i posvećena, trudim se da sve u mojoj karijeri bude posloženo "pod konac", poštujem svaki dogovor i obećanje. I verujem. Ispostavilo se da mi ovo poslednje i nije baš pametno, jer to što zbog poverenja, poštovanja i prijateljstva nisam potpisala "jedan papir" napravilo je ovaj problem. Pošto me dovoljno poznajete, jasno vam je da veoma često pomislim na ovu pesmu i da se svaki put isto iznerviram. Ali, sve ovo me je naučilo jednu važnu lekciju. Od tog dana bukvalno i ko diše vazduh u studiju dok se nešto radi - potpisuje ugovor. Nije mi teško, imam bezbroj tih "važnih papira" i svi su na sigurnom. Za svaki slučaj. Neće vise Milica Pavlović da bude budala - napisala je ona na društvenoj mreži Instagram.

