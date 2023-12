MILICA PAVLOVIĆ OTKRILA KO JE KUČKETINA KOJOJ JE POSVETILA PESMU! Koleginica je PLJUVALA iza leđa, a onda se desilo ovo

Milica Pavlović nastavila je da otkriva svojim pratiocima na Instagramu tajnu svojih pesama, a sad je na red došla i "Kučketina", jedan od najvećih hitova sa poslednjeg albuma.

Kako je otkrila, za naziv pesme "kriva" je tekstopisac Ljiljana Jorgovanović, njena dugogodišnja sagovornica.

- Verujem da ćemo 23. decembra zapaliti Štark Arenu uz “Kučketinu"! Sećam se, došla ja kod Ljilje Jorgovanović da preslušavamo nove melodije i pre nego da krenemo da pričamo o muzici, uvek pređemo i neke klasične ženske teme. I ja joj pričam kako sam se pre dolaska kod nje čula sa jednom koleginicom koja me zvala da mi traži tri matrice sa prošlog albuma i koja ne da nije štedela komplimente na moj račun, nego mislim da me tako ne bi hvalila ni rođena sestra da je imam. I završimo razgovor, kad posle tri minuta zvoni telefon - opet ona. Ja se javljam i niko ne odgovara. Slučajno me je pozvala dok joj je telefon bio u džepu. I dok sam proveravala da li to ne radi veza ili me je zaista slučajno pozvala, ja čujem drvlje i kamenje po meni. Ali ne možete da zamislite tu priču i rečnik. Spustim slušalicu i pravim se da me nikad nije pozvala i da nikad nisam sve to čula. Matrice sam uredno poslala...

Ljiljin komentar na celu priču je bilo "kakva kučketina". I to je bilo to. Odmah smo znale da je to fraza koja ide u novu pesmu, samo smo se nadovezale na tu temu nekim drugim pričama... ali o njima neki drugi put. I samo da znate i meni je nekad krivo što se album ne zove po ovoj pesmi... ali, mislim da je ipak za ovaj momenat bilo adekvatnije ovo "Lav" - otkrila je Milica na Instagramu.

