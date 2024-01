"UZIMAO JE BELO, A HEROIN SAMO JEDNOM" Pisalo se da je Rođa Raičević umro od droge, a njegov prijatelj otkrio PRAVU ISTINU

Smrt Rođe Raičevića i dalje intrigira javnost. Iako su od tada prošle 23 godine, s vremena na vreme se pojavi neka nova informacija iz života pokojnog pevača.

Marinko Nikolić držao je svojevremeno lokal u Beogradu u koji su dolazili kako poznati pevači tako i poznati gosti.

foto: printscreen Balkan info

"Dnevno mi je bruto pazar bio i do 5.000 maraka. Ali teško je bilo, mnogo teško. Ima jedan momak, Slavuj se zove. Opasan momak, inače moj drug. Imao je problem sa Šijanom. Pucao je čak na Šijana. Dolazi kod mene, a ja nemam obezbeđenje u klubu. Pošto sam znao sve odnose u gradu rekao sam ovom što naplaćuje karte da ako se pojavi ovaj moj drug da me zove. A u klubu sede Zoki Šijan, Goca i Zlata. Inače Šijan je bio baš moj dobar prijatelj. Dolazi ovaj što naplaćuje karte i kaže mi kako je Slavuj napolju", priča Nikolić.

Tada odlazi kod Slavuja i saopštava mu da je Šijan u lokalu.

"Rekao sam mu kako ne bi voleo da se ovde sad nešto desi. On mi kaže kako će da me ispoštuje. Ja posle odem kod Šijana, i on mi isto obeća da neće biti problema. Ali ja ih ipak stavim na dva kraja kluba. Sve vreme tenzija, nijedan od njih neće da ustane, da ne ispadne da je znaš već šta. Tih dva sata idu flaše viskija, pije se. Jeste lepo, biće pazara ali ja o parama ne razmišljam jer ako dođe do pucnjave tu bi neko sigurno nastradao. Neću da nekog nosim na duši", ispričao je Nikolić za Balkan info.

U jednom trenutku se dotakao i pevača Rođe Raičevića.

foto: Printscreen

"On je bio moj veliki prijatelj. Rođa je bio divan čovek i umetnička duša. Njega su proglasili za narkomana. Koliko ja znam on je jedno 5-6 puta uzeo belo. Jeste Rođa par puta uzeo kokain ali heroin nije. Na heroinu nije bio sto posto. A ta njegova misteriozna smrt… Da je otišao kod doktora na vreme. Koliko znam ali ne mogu da garantujem, jednom su uzeli žuto da bi ga to spustilo. Njemu se pritisak izjednačio, ovi se prepali, nisu zvali hitnu pomoć. I posle bilo kasno", ispričao je Nikolić.

Kaže kako se na Rođinoj sahrani nije pojavio gotovo niko.

foto: Dado Đilas

"Čak ni Vlado Georgiev. A očekivao sam da se pojavi bez obzira što su se posvađali. A Rođa ga je u startu pomogao", ispričao je Nikolić.

Podsetimo Raičević je preminuo u 45. godini. Ono što godinama unazad posebno zanima sve one koji su poštovali njegov rad, pored pesama i detalja iz privatnog života, je jedan kofer. Reč je naime o koferu koji je ostao u na hodniku zgrade u kojoj je stanovao Raičević, a koji je pripadao pokojnom pevaču. Ono što je zanimljivo da više od jedne decenije niko nikada nije došao po taj kofer. Niko čak i ne zna šta se u njemu nalazi, jer niko nije pokušao da ga otvori. Stanari zgrade u kojoj j enekada živeo popularni pevač kažu da oni kofer ne diraju.

Kurir.rs/Mondo/Prenela: K.M.

