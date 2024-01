"BILI SU DEO PODZEMLJA, HARALI SU DEVEDESETIH" Mina otkrila kako ju je Džej jedne noći SPASIO od kandži mafijaša: Napravio je haos

Mina Kostić koja se nije odvajala od pokojnog Džeja Ramadanovskog, otkria je da je on štitio čak i u situacijama kada su joj prilazili opasni momci.

foto: Printscreen Instagram

Ona ističe da je Džej posedovao izuzetnu veštinu komunikacije s ljudima, poznavao sve "cake" koje su mu omogućavale da nekoga pridobije i pretvori situaciju u prijateljski odnos.

- I dalje imam njegov broj telefona. Poželim da ga pozovem, iako znam da nije tu. Čujem se i sa njegovim ćerkama Marijom, Anom, kao i sa njegovom Andrijanom. Pratim i njegov Instagram. Onda se rasplačem gledajući sve te slike. Vi ne znate koliko sam tužna - počinje pevačica, pa dalje otkriva šta joj najčešće pada na pamet kad priča o tome kako je sa Džejem harala po gradu i kafanama:

foto: Vlada Sporčić

- Mene su stvarno svi obožavali u vreme kad smo se Džej i ja družili. Dolazili su da me slušaju opasni ljudi na nastupima. Bili su na glasu. Bili su deo podzemlja, mafijaši da tako kažem. Harali su devedesetih. Ja se njih nisam plašila jer sam znala da će on da me zaštiti. Bila je jedna situacija, već sam snimila prvi CD u tom trenutku. Došla je neka ekipa, hteli su da ja ostanem sa njima, međutim Džej je napravio haos i frku. Nije dozvolio. Rekao im je "To je moja sestra, nema šanse da ostane. Ona je došla sa mnom i sa mnom će da ode". Štitio me je po kafanama, znao je u svakom trenutku šta kome treba da kaže.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kostićka kaže da i danas ima utisak da će dorćolski boem od negde da se pojavi.

- I dalje mi je mnogo teško. Ja se i dalje ne mirim sa činjenicom da mog Džeja više nema. Njega svuda čujem. Imam utisak kao da je i dalje tu, ali me onda realnost podseti da je sve drugačije. Šta ću, valjda ću se nekad pomiriti sa činjenicom da ga nema - rekla je Mina za Republiku.

