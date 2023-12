ŽIVELA JE U BEDI, RODITELJI NISU MOGLI NI KORU HLEBA DA JOJ DAJU: Zavirite u njen dom pun TOPLINE, svega ima i sve na svom mestu

Pevačica Mina Kostić nikada nije krila da je odrasla u siromaštvu i bedi, a u jednom periodu njenog života roditelji su je dali na usvajanje jer nisu mogli da je prehrane pored mnogo njenih braća i sestara.

- Moja mama je rodila desetoro dece i četvoro pobacila - dodala je ona.

Njena majka Zoja dala ju je na usvajanje kao malu. Usvojena je Evdokija Duda Ivanović kada je imala pet godina, koja je tetka repera Ivana Ivanovića Đusa. Ime po rođenju joj je glasilo Minira Jašari, a promenila ga je u sadašnje kada je imala devetnaest godina.

foto: Pritnscreen

Ipak, Mina je zahvaljujući pevanju uspela da se izdigne iz bede i da sebi obezbedi lagodan život kakav danas živi. Ona je sebu obezbedila topli dom, u kojem je sve na svom mestu.

Mina je bila u emisiji "Na večeri kod" i tada su gledaoci imali prilike da zavire u njen dom, gde sve odiše toplimom i pravim porodičnim gnezdom.

foto: Pritnscreen

- Nisam usvojena nego sam živela sa Đusovom tetkom Dudom, ona nije imala dece. Sa 16 godina sam se odselila jer mi je sve bilo daleko i nedostupno, Ledine su daleko, a ja sam morala u gradu da radim - priča Kostićeva i priseća se devedesetih i hiperinflacije.

foto: Pritnscreen

- Bila je inflacija ali ja to nisam osetila, izdržavala sam svoju porodicu i prijatelje. Bila sam željna spavanja, a pošto to nisam mogla kod kuće, morala sam da pobegnem. Tada sve što zaradim sutra već nema. Bilo nas je puno i sve mi se to smučilo. Bila sam kao Nikola Simić u onoj seriji ‘pare, hoćete samo pare’, sve mi se to smučilo, ali bilo mi je drago što sam mogla da pomognem mom ocu koji je bio veliki radnik i borio se za nas, dobili 10 dece i odgajati ih je bilo teško - ispričala je Mina.

kurir.rs/I.L.

