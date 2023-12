"ODAO SE ALKOHOLU!" Mina Kostić iznela tužne detalje iz Džejevog života: Mnogo toga je prošao, bio je razočaran...

Poznato je da su pevačica Mina Kostić i pokojni Džej Ramadanovski bili bliski prijatelji.

- Teško mi je svakog dana. Mnogo mi nedostaje. Uvek mi je knedla u grlu kada pevam njegove pesme. Najviše mi nedostaju njegove šale i ko je on ustvari. Najlepše uspomene me vezuju za putovanja, uvek je bilo zezanje. Imala sam tu čast da provedem veliki deo života sa takvom legendom. Kritikovala sam ga kada popije, ali on to nije konstatovao. Imali smo super odnos, mnogo me je voleo i poštovao. Uz njega sam odrasla- rekla je Mina za emisiju “Blic dan”.

Prema njenim rečima on je uvek bio tu za nju.

- Mnogo toga sam prošla, nije mi bio potreban savet, ali sam učila od njega. Od devedesetih smo se družili, pevala sam u njegovom klubu, i posle smo snimali zajedno kod Marine i Fute. Malo se spavalo kada sam se družila sa njim, to mi je smetalo, ali sam se brzo navikla. Bez njega nije to to. Kad god se opusti i popije, počne da plače kada me čuje da pevam- rekla je Mina, pa dodala:

- Bio je povučen, nije izlazio. Mnogo toga je prošao, bio je razočaran, nažalost se prepustio alkoholu i tom životu. Nije se nikada žalio.

