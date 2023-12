"KOLEGE LAJU DA ZARAĐUJU MILIONE, MNOGI SU U DUGOVIMA DO GUŠE" Mina Kostić oplela po estradi: Svi dekintirani, prave se da nisu

Pevačica Mina Kostić kaže da uvek iskreno priča - i kad zarađuje na hiljade evra i kad je u finansijskoj krizi, pa tvrdi da mnoge njene kolege lažu da zarađuju milione i da su neki u dugovima. Ona je objasnila da je lako lajati o lažnoj zaradi i sjaju, a da je realnost vrlo često drugačija.

- Nisam trenutno u krizi što se finansija tiče jer sam na vreme štedela, a to što sam izjavila da hoću da mi neko plati svadbu bila je, naravno, šala. Nisam luda da stvarno to prihvatim, pa da me posle svi zadirkuju! Danas čovek kad se pošteno našali svi ga shvate pogrešno. Što se mojih kolega tiče, mnogo je onih koji zarađuju milione, a zapravo samo laju o tome. Mnogi su u dugovima do guše, nije estrada baš tako bajna i sjajna kao što se priča i kao što mnogi misle - kaže folkerka.

Mina tvrdi da retko rasipa novac, a da nove pesme ne snima jer čeka neko bolje vreme za muziku.

- Albume više ne snimam jer je sad mnogo bolje da snimite jedan singl. On se zavrti, bolje prođe i možete lakše da zaradite. Ni drugi na estradi više ne snimaju ništa, može da vas laže ko kako hoće, ali vidite da je kriza baš svuda. Sve nas je sačekalo od onog koronavirusa. Svi dekintirali, samo se prave da nisu - priča Kostićka i dodaje:

- Svi nešto beže da rade po dijaspori, meni je, verujte, mnogo bolje u Srbiji. Ovde uvek uzmem veću lovu nego tamo, ali, naravno, svako neka bira za sebe najbolje. Odavno se ne guram nigde po estradnim krugovima, znam ko su mi prijatelji, a s kim nisam bliska i ne čujemo se. Posvetila sam se sebi i detetu i čoveku kog volim. Moje dete je moj blagoslov. Žalim što mi bog nije dao više dece, bar troje, ali on zna najbolje zašto je to tako. Moje dete se rodilo iz ljubavi, nije bilo potrebno da idem na silu i da sa svakim muškarcem rađam po jedno dete samo da udovoljim hiru, a da ne rastu uz oca. To nije poenta.

Mina kaže da bi rado dala vetar u leđa naslednici Anastasiji ukoliko bi izrazila želju da se probije na estradi.

- Podržala bih ćerku kad bi krenula mojim stopama jer je vaspitana i ne bih brinula. Ne bih joj dozvolila da joj ubacuju bakšiš u grudi, kao nekim mojim koleginicama, to ne dozvoljavam ni sebi. Dostojanstveno se bavim svojim poslom i tako će uvek biti. Ženama jeste teže nego muškarcima jer važi pravilo da su ovakve i onakve, ali kad jasno postavite granice, onda nema problema.

