CECA I NJEN BIVŠI ZAJEDNO NA CRVENOM TEPIHU: Bogdan za ruku vodi rijaliti zvezdu, a pevačica ih ZASENILA jednim potezom

Bogdan Srejović, bivši dečko pevačice Svetlane Cece Ražnatović, došao je na premijeru filma "Nedelja" sa devojkom Jovanom Ljubisavljević, na kojoj je crvenim tepihom prošetala i pevačica.

Njih dvoje uživaju u vezi već neko vreme, razmišljaju i o braku, a bivša misica se odlično slaže sa Bogdanovim ćerkom, koju je dobio sa devojkom pevača Sašom Kovačeviće.

Biznismen i bivša rijaliti učesnica nisu skidali oči jedno sa drugog i sve vreme su bili nasmejani i raspoloženi za fotografisanje. Mada je njihov prolazak prošao skoro neopaženo, dok su svi pričali o Ceci i njenom fantastičnom stajlingu.

Svetlana Ceca Ražnatović i Bogdan Srejović raskinuli su ljubavnu vezu pre skoro dve godine, kako su tada tvrdili, razlaz je bio u miru, posle čega su ostali u prijateljskim odnosima.

Podsetimo, u domaćim medijima se u više navrata pojavila informacija da će lepa voditeljka svom izabraniku izgovoriti sudbonosno "da", a kako je otkrila, ne bi i dalje bila u vezi sa Srejovićem da to nije sledeći korak u njihovom odnosu.

- Da, naslov za naslovom! Baš sedimo ovako i čitam negde: "Ona je već nama najavila"... Ljudi, ja ću reći prvo nama, a onda i svima ako do toga dođe. Poslali su mi nedavno neki komentar: "Udadoše je za svakoga, ona za svakoga pristaje". Ne, nego je logično da kada si u dugoj vezi koja je zdrava i u kojoj postoji ljubav da je to neki sledeći korak. Nisam u vezi da bih traćila vreme. Uskoro punim 28 godina, normalno je da želim da se ostvarim kao majka i da budem nečija žena. Ako je suđeno, i ako to treba da se desi, desiće se, i rado ću reći "da" ako dođe do toga. Ne mogu da govorim sad o tome, ali logično je jer ne bih bila sa njim da u ovom trenutku to nije to - otkriva Jovana.

A Ceca Ražnatović je na premijeru filma došla u autfitu od 10.000 evra i svi su bili oduševljeni njenim pantalonama od perja.

