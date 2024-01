KONAČNO OTKRIVENO ZAŠTO MENSUR AJDARPAŠIĆ ĆUTI! Razlog je jednostavan, sve objašnjeno u saopštenju

Mensur Ajdarpašić je jedan od glavnih favorita za pobedi u Eliti. Ako se računa da je "Elita" legitiman naslednik rijalitija Zadruga, onda bi njegova pobeda značila da bi se muškarac tek drugi put popeo na pobednički tron ovog stvarnosnog programa.

Poznati Baranin ima veliku podršku fanova i njima definitivno ne smeta što je Mensi u potpunom zapećku ove sezone, da ne učestvuje ni u jednoj od glavnih priči koje se motaju u ovoj sezoni, a nije nešto preterano ni aktivan tokom emisija kada se iznosi mišljenje. Njegova armija stoji postojano uz svog, kako ga zovu, Pašu.

foto: Printscreen Instagram

Naravno, oni koji ga ne vole mu zameraju da ni sa čim ne doprinosi ovoj sezoni, da se drži arogatno po strani i da, ako već ne želi da učestvuje u rijalitiju, onda nije trebao ni da uđe u Pinkov imaginarijum.

Dženi, jedna od popularnih komentatorki rijalitija koja je znala da komentariše i rijaliti sa Osmanom Karićem i Minom Vrbaški, važi za jednu od komentatorki koja se uvek drži neutralne pozicije. Stoga se njeno mišljenje o Mensuru dugo čekako i sada je odlučila da podeli svoje razmišljenje.

foto: Printscreen

- Mensur. Meni lično je ok lik. Shvatio i on da je dosta dai i on i njegova podrška, pa sada lagano da uzme pare nazad. Ko je gledao zadrugu kada je bio sa Minom, taj zna da su ga uništavali iz dana u dan. Bio je više gladan nego sit. Sećam se da niko nije hteo da mu pomogne, osim Marka Miljkovića. E sada je sve došlo an naplatu. Mnogima smeta ali lik zna da trenutno ima najjaču podršku i da je siguran. Ne mislim da je nešto bistar i pametan, ali zna da ubode. Ne komentariše nebitne njemu ljude. Sviđa mi se i nejgova povezanost sa porodicom i nadam se da ako ne izađe, ranije će i pobediti - stoji u objavi.

Njegovi fanovi su ovo počeli da objavljujuu po grupama sa oduševljenjem. Postoje i oni koji ipak podsećaju koliko je Pink uvek stajao uz Mensura te su ga najjavili kao najveću zvezdu Elite, a on je i na samom početku projekta bio rezervisan i čudan.

Kurir / Srbija Danas

Bonus video:

00:31 MENSUR ZADOVOLJAN STEFANOVIM PONAŠANJEM! Ajdarpašić posetio Karićevu kuću pa nazdravio sa Osmanom: Gospodski si to odradio! VIDEO