ANA I ŠVAJNI OTVARAJU FABRIKU ZA PRERADU JABUKA! Preuzimaju plantaže od njenog oca, planiraju izvoz u Evropu!

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger pre nekoliko godina završili su svoje sportske karijere, ali zato privatni biznis cveta.

Oni se pridružuju poslu uzgoja jabuka kojim se godinama bavi otac proslavljene teniserke Miroslav Ivanović. On je pre osam godina kupio 100 ari placa u Krčedinu, gde uzgaja voćke, o čemu je Kurir tada prvi i pisao. Sada u biznis ulaze Ana i njen muž kako bi ga proširili.

foto: Instagram

- Kad je video predivne brežuljke i teren, a od meštana čuo da voće ovde odlično rađa, Miroslav se uopšte nije dvoumio. Odmah je shvatio da to može da bude berićetan posao i odlučio je da od meštana kupi 100 ari placa. Sada je na tom mestu nikao najsavremeniji zasad s nekoliko sorti: zlatni i crveni delišes, greni smit, gama, fudži i jonaprins. Kratko rečeno, prva klasa, najkrupnije i najsočnije jabuke. Njegova ideja da podigne moderan voćnjak, i to s kompletnom mrežom i modernim sistemom, realizovala se. Ova investicija donosi porodici siguran i dugoročan prihod, a sada se u biznis uključila ćerka Ana sa zetom Bastijanom. Njima je to jako zanimljivo, naročito jer Ana i te kako vodi računa o ishrani i to je za nju prava stvar - priča naš sagovornik.

Bračni par u skorijoj budućnosti otvara fabriku za preradu jabuka, u planu je da se izgradi hangar iz kojeg će se ova poslastica izvoziti u Evropu.

foto: Instagram

- U njihovoj proizvodnji biće sokovi od tri vrste jabuka, neke će biti u kombinaciji i s drugim voćem, zatim sušene jabuke, džemovi raznih aroma i ostale đakonije, ali važno je reći da je sve poreklom iz Srbije. Poenta je da voće ne bude prskano, nego sveže, čisto i zdravo. O tome će stručnjaci voditi računa, a Ana i Švajni će investirati novac za kupovinu neophodnih mašina, koje će olakšati rad poljoprivrednicima i zaposlenima - navodi sagovornik Kurira.

foto: Beta Emil Vaš

Ukoliko sve bude išlo kako su planirali, Ana i Bastijan od leta kreću u realizaciju poslovnog projekta. Zasada je prošle godine bilo milion, pa će ih i u narednom periodu biti sve više. Brigu o voćnjaku vodi i Anin brat Miloš. On pomaže ocu, a učestvovaće i u fabrici koju pokreću njegova sestra i zet.

Svestrana Ana se oprobala i u IT sektoru Ana Ivanović je, nakon što je otišla u tenisku penziju, postala prava preduzetnica! Bivša teniserka je započela novi biznis, pa je odnedavno na čelu jedne IT kompanije, o čemu je Kurir nedavno pisao. Veliku pomoć ima od rođenog brata Miloša, koji je ekspert na tom polju. Ovo je inače njen novi izlet u preduzetničke vode, pored biznisa sa organskom kozmetikom, koju je sama kreirala uz pomoć profesionalaca iz te oblasti. - Bazirani smo u Beogradu. Moj brat je tu, on pomaže oko toga, on je više ekspert u tom polju od mene. A tu je i nekoliko brendova s kojima Basti i ja sarađujemo u Nemačkoj - istakla je nekadašnja prva teniserka sveta na dodeli prestižnih nagrada u Minhenu.

