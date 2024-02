ADIL MASKUTOVIĆ ima završena 2 DRŽAVNA FAKULTETA, čak i MASTER, a zbog ovoga su ga roditelji hteli izbaciti iz kuće!

Za Adila Maskutovića kažu da je jedan najharizmatičnijih i najpopularnijih pevača, a njegov glas svi obožavaju. Oženjen ćerkom legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, a Ana je prava lepotica i s njom ima dva sina.

Kao i većina tinejdžera nije znao čime želi da se bavi u životu, a zbog hiperaktivnosti koju je u mladosti posedovao, roditelji su morali da preduzmu drastične mere.

foto: Vladimir Šporčić

- Davao sam časove matematike i tako zarađivao za džeparac. Kasnije sam roditeljima ispunio najveću želju i završio fakultet. Mada, moram priznati da nisam uvek bio poslušan -rekao je Adil jednom prilikom.

foto: Dragan Kadić

- Bio sam nemiran, ali nikad nevaspitan. Bio sam pun energije, zbog čega su me roditelji upisivali na čak dva-tri sporta da bih taj višak energije izbacio iz sebe. Već sa četiri godine sam pokazao sklonost ka pevanju, ali tek kasnije sam shvatio da time želim da se bavim i da se čovek rodi sa željom da bude u centru pažnje. Tek kad sam dobio svoje dete, shvatio sam da se čovek rađa s talentom - ispričao je svojevremeno Adil Maskutović u emisiji "Iz profila".

Iako je bio vukovac u školi, već u četvrtoj godini gimnazije počeo je da peva po beogradskih klubovima, a zahvaljujući uticaju roditelja uspeo da je završi čak dva fakulteta.

Adil je prvo upisao Elektro-tehnički fakultet, ali ga je napustio. Završio je Kriminalističko-policijsku akademiju, a potom i Pravni fakultet, onda i master prava.

- Posle gimnazije sam upisao nešto na šta se mali broj ljudi odluči - elektrotehniku. Bio sam na budžetu. Međutim, nije me to zanimalo. Moji roditelji su hteli da me izbace iz kuće kad sam im to rekao. Ali ja sam furao svoj fazon, pevao sam, ali deo mene je bio neostvaren. Onda sam upisao Mašinski fakultet. Ali cvrc, i to ne ide. E, onda sam, da niko ne zna, upisao kriminalističku, pa prava, i to sam hvala bogu i završio - ispričao je Adil Maksutović pre mnogo godina.

