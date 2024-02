MELINI DECA NOSE HRANU U HOTEL! Haris i kuvarica joj spremaju posebna jela: Razvode se, a svi se čude zbog ove BIZARNE situacije

Bura oko razvoda Harisa i Meline Džinović se ne stišava već nedeljama.

Vest da su rešili da na svoju ljubav dugu 22 godine definitivno stave tačku šokirala je mnoge, a svakim danom u javnost isplivavaju nove informacije oko ovog para.

Kao što je Kurir prvi i pisao, Melina je napustila porodičnu vilu na Senjaku, te je u potrazi za stanom u luksuznom naselju u Beogradu, što je kasnije i potvrđeno snimcima iz hotela u kom trenutno živi. Ipak, Melina se našla u novom problemu i to zbog ishrane.

Kako saznajemo, sin Kan i ćerka Đina svakodnevno odlaze majci u posetu i to ne praznih ruku. Oni joj uvek donose i domaću hranu koja je pripremljena u njihovoj kući, a koju su za nju pripremili njena kućna pomoćnica, ali i niko drugi do njen uskoro bivši suprug Haris, koji je poznat kao vrsni kuvar.

- Melina je na posebnom režimu ishrane već godinama. Pored toga što trenira gotovo svakodnevno u teretani, ona mnogo vodi računa i o ishrani. Za nju su kućna pomoćnica i Haris spremali obroke po savetu nutricioniste, a kad je došlo do problema u braku i nakon što je ona napustila njihovu kuću, našla se u problemu. Iako su u procesu razvoda, Haris je pokazao da je dobar čovek i da su njih dvoje i pored svega u dobrim i pristojnim odnosima, pa joj se sam ponudio da joj i dalje oni spremaju hranu, koju će joj deca nositi kad joj budu dolazila u posetu - kaže naš izvor i dodaje:

- Pevač nema problem što mu deca idu u posetu majci, to mu je sasvim normalno. Melina je to odmah prihvatila i to za sada super funkcioniše. Hotel se i inače nalazi blizu vile na Senjaku, tako da Kan i Đina kod nje stignu za nekoliko trenutaka, pa joj je uvek sve sveže i toplo pripremljeno. Deca joj odlaze i u nabavku, kako im majka ne bi bez preke potrebe izlazila iz hotela. Melina je zbog svega još malo istraumirana, posebno od kad se saznalo u kom hotelu boravi i od kada je svakodnevno na meti paparaca - završava naš izvor.

Inače, i naša ekipa je prilikom obilaska vile Džinovića fotografisala Harisovog naslednika Kana, koji je baš u tom trenutku izlazio iz vile i uputio se ka svom automobilu s kesom sa potrepštinama za majku Melinu, koju je tog dana posetio u hotelu.

Podsetimo, kao ni Melini, ni njenoj deci takođe nije prijatno što ih mediji prate u stopu, a upravo su oni bili ti koji su majci savetovali da bi za nju bilo najbolje da se malo skloni iz Beograda, s čime se ona i složila, pa će tako za nekoliko dana s prijateljicama otputovati u toplije krajeve.

