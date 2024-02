POMIRILE SE KARLEUŠA I ANDREANA! Koleginice zakopale RATNE SEKIRE, a ovako su se nekada PROZIVALE

Jelena Karleuša i Andreana Čekić zakopale su ratne sekire i pomirile se!

Iako godinama unazad nisu bile u dobrim odnosima, pop diva i bivša zvezda "Granda" zaboravile su na svoju ružnu prošlost. U prilog tome govore njihovi Instagram profili na kojima su se nedavno zapratile.

foto: Ata images

Među 2,4 miliona pratilaca koje broji Jelena na ovoj društvenoj mreži, jedna od njih je Andreana. Interesantno je da Karleuša prati svega pedesetak ljudi, a između ostalih i Čekićevu.

Njihovi fanovi su o ovome pisali i na društvenoj mreži "Iks", a mnogi se nadaju duetu koji bi, kako kažu, bio vanserijski. Ipak, njih dve se o svom pomirenju još nisu oglašavale.

Podsetimo, dok je žirirala u "Zvezdama Granda", Karleuša je često isticala da pevačice ne treba da počinju karijeru u kafani.

foto: Petar Aleksić

- Ja sam počela da radim po klubovima u Beču.... Mogu da nađem moju sliku, imala sam 13-14 godina... Jelena Karleuša je došla da gostuje u Beču, baš u kafani. U stvari, nije ni Beč, nego mesto pored. To je baš kafana, tako da ne može da kaže da nikad nije pevala u kafani. Jeste! To što ona želi da izbriše prošlost ili nešto drugo, to se radi, to je ok - rekla je Andreana tada i započela rat sa koleginicom.

JK je tada uzvratila Andriani putem Tvitera i u svom stilu joj je odgovorila.

- Molim moje fanove da ne napadaju razne ćekiće, turpije, bonseke, jer je svaki moj fan veća zvezda i ima više pratilaca od tih anonimusa - rekla je Jelena.

Ipak, jednom prilikom Andreana je rekla kako je Jelena "mag šoubiznisa".

- Karleuša je mag za šoubiznis, ona zna i ume to da radi, Jeleni zameram što ume da čačka kolege. Ali na kraju dana shvatimo samo da je sve to šou-biznis. Ali gotivim i nju i pozdravljam je, imamo i istog menadžera, valjda ćemo se združiti - istakla je ona.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/telegraf

Bonus video:

01:28:47 SCENIRANJE 11.06.2023. MIJATOVIC KODIC SOFRONIJEVIC