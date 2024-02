SKANDALI ZA PESMU EVROVIZIJE! Duška Vučinić komentariše dramu o Breskvici i Martini: Svaka godina donese nešto specifično...

Svedoci smo drama koje se dešavaju na Evroviziji, pa mnogi smatraju da je politika tu odigrala većinsku ulogu.

Voditeljka Duška Vučinić gostovala je u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića kada je pričala o skandalu sa Breskivcom.

Najviše se priča o Breskvici i pesmi Orlovo gnezdo, ali i o Martini Vrbos:

foto: Kurir televizija

- Godinama unazad, kada dođe priprema za ranije Beoviziju, sada je pesma Evrovizije, imali smo između, ne znam koji naziv, i kada stavimo to na dnevni red. Odmah znamo koliko će tu biti suza, koliko će tu biti svega i svačega, koliko će tu biti ovoga i onoga na kilograme da meriš. Tako da svake godine je tako. Nije to samo kod nas, to je svuda, to je i u regionu, u Evropi, samo se malo manje obraća pažnje - započela je Vučinić, pa dodala:

- Svaka godina donese nešto specifično, da li je to razlog tekst pesme ili razlog nekome se ne dopada šta god, tako da toga ima. Ja ne znam da li to doprinosi, nekada može čak i da šteti, preteranom potenciranju nekoga kroz ovakve ili onakve priče.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:59 ČOVEK KOJI JE DOVEO EVROVIZIJU U SRBIJU! Vladimir Graić: Uragankama fali FAKTOR SREĆE da bi ostvarile svetsku karijeru!