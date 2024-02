"POBEDIĆU NA BEOVIZIJI KADA NEKO IZ ŽIRIJA UMRE!" Pevačica šokirala: Pa da kažu Maja je govorila istinu, STVARNO DOBRO PEVA

Maja Nikolić tvrdi da ne može da ostvari svoju životnu želju da proba da predstavlja Srbiju na Evroviziji, jer joj je navodno onemogućeno.

Podsetimo, Maja je već iznosila tvrdnje o nameštenim rezultatima na ovom takmičenju.

- Ja sam 2018. godine javno istupila rekavši da će pobediti Balkanika i tako je i bilo! Od tada do danas se pesma njihova nigde više nije čula, a "Zemlju čuda" svuda puštaju na radiju i svi je traže na mojim nastupima", izjavila je pevačica.

Gostujući u emisiji Puls Srbije kod voditelja Ivana Gajića, Maja Nikolić je izrazila nepoverenje u festivalske takmičenje, iznoseći svoje planove za Sanremo.

- Poštujem samo festivale gde se peva uživo, to me jako podseća na beogradsko proleće i moram da ti priznam da pripremam pesmu za Sanremo sledeće godine. Moj prijatelj koji tamo živi i koji je glavni predstavnik za Sanremo će napraviti pesmu. Kao što sam pobedila u Holivudu i u Moskvi, gde sam dobila nagradu. Pazi ako me budu pustili da pevam u San Remu, a ceo albanski lobi vlada Italijom, tako će se zeznuti jer ću da pobedim. Meni dajte samo mikrofon - izjavila je samouvereno.

Na pitanje voditelja zašto nije uspela na Beoviziji, Maja odgovara sa istom dozom samopouzdanja.

- Pa na Beoviziji ću uspeti, verovatno kad neko bude umro ili ako smene ekipu ili ako nekom padne saksija na glavu pa promeni mišljenje. Pa kaže vidi ova Maja šta god rekla ipak govori istinu, možda je bez dlake na jeziku ali žena stvarno dobro peva - zaključila je pevačica.

