"NIJE MOJ PROBLEM ŠTO ONI PUŠTAJU BABE I DEDE" Martina Vrbos za Kurir nakon SUROVIH UVREDA iz Hrvatske

Nakon što je pesma Anđele Ignjatović Breskvice "Gnezdo orlovo", izazvala pravi haos u regionu, usledio je još jedan. Naime, pevačica Martina Vrbos, rođena Riječanka, prijavila se za izbor srpskog predstavnika na Evroviziji i to je naišlo na negativne komentare u Hrvatskoj.

Nakon što je Javni servis izbacio listu takmičara, u susednoj Hrvatskoj podigla se prašina oko toga kako se Martina posrbila i hrvatsku Doru nije ni udostojila prijavom.

Martina zbog ovog skandala uključila u emisiju Puls Srbije na Kurir televiziji gde je rekla nešto više o ovom slučaju i sramnim komentarima suseda.

- Vrlo su jasna pravila kod ljudi koji nastupaju, a to je da moraš biti državljanin zemlje koju predstavljaš. Ja sam državljanin Srbije, imam pasoš i živim ovde 10 godina. Tako da što se toga tiče tehnički sve je pokriveno. E sad, hajde da ne budemo autističan narod, pa pričamo o tome kao da je to nešto strašno. Jer to nema potrebe da bude ništa strašno. Ja sam umetnik, sigurno neko ko vidi ženu crnu kao ugalj da predstavlja Italiju, neće pomisliti da su koreni iz Italije, na primer. Tako da mislim da smo dovoljno napredni i da ne treba biti maliciozan i pričati na nivou Srbi i Hrvati. Nego mislim da je najbitnije kad je neko umetnik, tako da pogotovo mi ljudi koji se bavimo umetnošću, nije baš da gledamo ko je i odakle je? Već kakvu muziku radi? Da li ima dovoljno dobar kvalitet da predstavlja, eto u ovom slučaju Srbiju? Ja mislim da imam kvalitet i ako se desi ta sreća da predstavljam Srbiju u Švedskoj, to će biti punim glasom i stasom - rekla je pevačica i dodala:

- Ja sam se prijavila na Dori, ali ja na Dori nisam prošla. Ja nisam sama sebe kandidovala za početak. Nego me je izabrao stručan žiri koji je birao pesmu za izbor za pesme Evrovizije. Ja nisam sama sebe stavila kao opa, došla je Hrvatica. Znači, oni ljudi su izabrali, očito su prepoznali neki kvalitet. Isto tako kao što ljudi tamo nisu izabrali. Tako da nema razloga da neko kaže zašto nije, ona jeste. Svake godine, ova Riječanka, pošalje pesmu jer ja volim festivale, volim da prezentujem svoju muziku na bilo kojem festivalu. Bez obzira da li je u Rijeci, Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu ili Dubajiu. Ja volim da predstavljam svoju muziku. Tako da njihov problem. Ja sam poslala pesmu. Zašto oni puštaju dede i babe, to nije moj problem.

