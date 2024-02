MILICA TODOROVIĆ IZNELA NAJINTIMNIJE DETALJE IZ KREVETA! Sad ima novog dečka, a evo koliko puta na dan je imala odnose sa bivšim

Milica Todorović ponovo je srećna u ljubavi, otkako je otpočela vezu sa izvesnim Lazarom iz Novog Sada.

Međutim, ono što je javnosti poznato jeste da je Miličin poslednji partner bio je glumac Petar Strugar.

Milica Todorović je jednom prilikom tokom gostovanja u emisiji "Amidži Šou" otkrila niz detalja iz romanse sa glumcem Petrom Strugarom.

- Koliko puta sam najviše vodila ljubav u roku od 24 sata? Možda pet, šest puta, tako nekako - istakla je, da bi potom otkrila da se to dogodilo baš sa Petrom.

Podsetimo, Milica i Petar raskinuli su vezu nakon 5 mesecu zabavljanja, kako su pisali domaći mediji. Pevačica i glumac su vezu otpočeli nakon što su se upoznali na snimanju Miličinog spota za pesmu "Ljubav manje". Milica je nakon toga poslala Petru poruku na Instagramu, a o tome je kasnije i javno govorila.

- U vezi smo tri meseca, prvo smo se upoznali jer sam pozajmila njegovog konja za spot, nakon toga sam mu poslala poruku na Instagramu: "E, lep ti konj", pa je bilo doskočica raznih. Jako je duhovit i time me je osvojio, definitivno su nam se šifre poklopile. Nije bilo zavlačenja, kod mene je to uvek sve korektno, ali on je mene muvao prvi - ispričala je Milica tada u emisiji "Amidži šou".

