"AKO IMATE PROBLEM SA MNOM, NAZOVITE ME" Veljko Ražnatović poslao jasnu poruku onima koji mu žele zlo

Sin pevačice Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, putem mreža je poslao i više nego jasnu poruku svima koji ga komentarišu u negativnom smislu, a čak ga ni ne poznaju.

On inače putem Instagrama objavljuje najave svojih bokserskih mečeva i porodične fotografije, a sada je njegova objava zaintrigirala širu javnost.

- Ako imate problem sa mnom, nazovite me. Ako nemate moj broj, to znači da me ne poznajete dovoljno dobro da biste imali problem sa mnom - glasila je Veljkova poruka, a da li je na nekog konkretno aludirao, nije poznato.

Podsetimo, Veljko Ražnatović će uskoro dobiti trećeg sina, a nedavno je otkrio da, posle sinova, priželjkuje ćerku.

- Ja živim sada u Titelu. Ovde sam dok se spremam za takmičenja. Vraćam se u svoje selo, mene grad više videti neće. Maštao sam oduvek da imam dva sina... Ovo treće dete je samo plus. Nadam se sada i jednoj devojčici, posle sinova - rekao je Veljko Ražnatović za emisiju "Premijera-vikend specijal".

